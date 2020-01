Grafisch jaar opent met Kopperprent over 75 jaar bevrijding

Dit jaar werd de Kopperprent gemaakt door studente Fleur Hingstman uit Dalen. Ze deed net als tientallen anderen mee aan de wedstrijd die het Drukkerijmuseum had uitgeschreven onder studenten. Het thema dit jaar was 75 jaar vrijheid. "Ik ben d'r erg blij mee, ik volg nog niet zo lang een grafische opleiding en heb nu al een prijs op zak. Met dit ontwerp heb ik de Nederlandse vlag en de duif, het symbool van de vrede, als uitgangspunt gebruikt", legt Hingstman uit.

Proeven van bekwaamheid

Koppermaandag is ontstaan in de middeleeuwen bij gilden, een soort voorloper van de vakbond. Op Koppermaandag werden vroeger proeven van bekwaamheid afgenomen bij leerling-drukkers. "Werknemers en leerlingen lieten dan aan hun baas zien wat ze in huis hadden. Als tegenprestatie kregen ze dan het nodige te eten en te drinken", legt Co Nagelkerke namens het Drukkerijmuseum uit. In de middeleeuwen stond het woord 'kopper' voor feestmaal.

Tegenwoordig wordt Koppertjesmaandag alleen nog gevierd binnen de grafische industrie. Bij het Drukkerijmuseum werd vandaag dan ook getoast op een goed jaar voor de grafische branche en werd dus de winnende Kopperprent uitgereikt.

Museum krijgt 6700 euro 'zakgeld'

Tijdens de opening van een nieuw grafisch jaar werd in Meppel ook teruggeblikt op het voorgaande jaar. "Het aantal bezoekers in het Drukkerijmuseum steeg de afgelopen jaren. In ons topjaar 2018 hadden we zo'n 9000 bezoekers. Dat aantal is het afgelopen jaar helaas teruggelopen, wat logischerwijs ook zorgt voor minder inkomsten", vertelt voorzitter Stein van Ittersum.

Blij verrast was hij toen vanmorgen een cheque van 6700 euro werd aangeboden door Henk Griffioen, toenmalig voorzitter van Stichting Kalenderwedstrijd. Deze club organiseerde jarenlang onderlinge wedstrijden tussen drukkerijen om erachter te komen wie de mooiste kalenders ontwierp. De stekker is uit de stichting getrokken en het overgebleven saldo gaat naar het Drukkerijmuseum Meppel.