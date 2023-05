Drentse VVD dringt landelijk aan op schrappen 'onuitvoerbare kalenderlandbouw'

Scheidend gedeputeerde Henk Brink dient zaterdag tijdens het VVD-congres een motie in namens VVD Drenthe. In die motie staat dat de Drentse liberalen af willen van zogenoemde kalenderlandbouw.

Met kalenderlandbouw wordt bedoeld dat per 1 oktober sommige producten al van het land af moeten, in verband met nitraat. Boeren gaven eerder aan dat het onwerkbaar is, omdat 'je de natuur niet kan plannen'.

'Geen rijpe aardappelen'

"Kalenderlandbouw is de dood in de pot", aldus VVD'er Henk Brink, die zelf ook boer is. "Aardappels zijn dan nog niet rijp. Onrijpe aardappels kun je niet rooien, maar als je niet gerooid hebt, dan word je gekort op je stikstofuitstoot."