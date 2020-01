Gevangenismuseum Veenhuizen druk met grote verhuis- en verbouwingsoperatie

Drie miljoen kost de interne verhuizing en verbouwing. Een stallingsruimte voor de bussen is inmiddels vertimmerd tot depotruimte voor grote spullen. Een andere plek voor opslag is inmiddels ook omgetoverd tot depotruimte. Dat is voorzien van een ingenieus opbergsysteem met rollende archiefkasten, waar het kleinere spul en de kleding goed bewaard kan worden.

Ruimte is schaars

"Onze ruimte is schaars, dus alles wat ons helpt om efficiënt met onze ruimte om te gaan, dat grijpen we met beide handen aan", vertelt directeur Peter Sluiter van het Gevangenismuseum. Voor de speciale rolkasten reisde het museum af naar Zeeland, waar een bank er wel vanaf wilde. "We zijn daar met een ploegje heen gereisd, om de kasten daar in vier dagen zelf te ontmantelen en hier weer op te bouwen. We kregen zelfs een gedetineerde mee, die ons er bij hielp. Die heeft goed z'n best gedaan."

Speciale rolkasten besparen veel ruimte om de collectie van het Gevangenismuseum goed in depot te bewaren (foto: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Met het vrijmaken van de rechtervleugel van het carrégebouw van het museum komt er 700 vierkante meter vrij. "Het depot van nu is de expositie van straks", zegt Sluiter. "We zijn in de afgelopen vijftien jaar zoveel meer te weten gekomen over de historie van Veenhuizen, dat we gewoon meer plek nodig hebben om dat allemaal te kunnen vertellen in de expositie. En vergeet ook niet dat we op zomerse dagen zomaar 1400 tot 1500 mensen binnen hebben op een drukke dag. Dan zitten we gewoon te krap in ons jasje, voor die stroom is ook extra plek nodig."

Sloophamer

Na de zomer gaat de sloophamer in de kantoorruimtes en het oude depot. Voor die tijd moet alles leeg zijn. Vooral het leegmaken van de depotruimte is volgens Geert Hogenberg 'nog een hele klus'. In één van de ruimtes van het garagegebouw voor de gevangenisbussen komt 'het grote spul' uit het oude depot. Dat is de laatste weken al vertimmerd en geïsoleerd.

"Hier kunnen we grote collectiestukken van ijzer en hout veilig opslaan. Het kleinere spul komt in een ander depot, waar ook kleding en papier goed geconserveerd kunnen worden. En het wordt nog een hele kunst om alles ook goed terug te vinden."

De kantoren van het gevangenismuseum komen niet op zolder van het carrégebouw, maar gaan naar één van de vakantiewoningen, die er nog zijn in het andere deel van het museumcomplex. "Bij nader inzien was de constructie toch niet geschikt om daar met ons kantoor te gaan zitten. Dus gaan we één van de drie vakantieappartementen met passen en meten geschikt maken voor onze medewerkers."

2021

Sluiter verwacht dat de hele operatie van intern verhuizen, slopen en verbouwen tot eind dit jaar duurt. "Als alles meezit kunnen we dan aan de slag met de inrichting van nieuwe ruimte, en is alles begin 2021 klaar."

Daarmee is het Gevangenismuseum trouwens nog lang niet klaar met verbouwen en uitbreiden. Er is een totaalplan van 10 miljoen, waarmee het Gevangenismuseum de komende jaren vooruit wil. Dat wordt in fases uitgevoerd.

Het oude depot van het Gevangenismuseum met duizenden museumstukken moet helemaal leeg (foto: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Collectiebeheerder Geert Hogenberg verhuist stukken uit de collectie naar het vertimmerde depot, wat eerst een busstalling was (foto: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Het Gevangenismuseum Veenhuizen is druk met verhuizen en verbouwen