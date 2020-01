Suiker Unie sluit suikerbietencampagne af: 'Hoeveelheid suiker is tegengevallen'

Zo rond 12.00 uur sloot de Suiker Unie de Suikerbietencampagne af. Bram Fetter, planmanager bij de Suiker Unie in Hoogkerk, is complimenteus over de arbeid die afgelopen jaar in de fabriek werd geleverd. "Daarin is een ontzettend goed jaar gedraaid, met weinig storingen en een gemiddelde van 27.500 ton aan suikerbieten per dag. Dat is verschrikkelijk veel. Daardoor hebben we in 125 dagen bijna drieënhalf miljoen ton aan bieten verwerkt."

Ondanks dat er in de fabriek van de bietenverwerker weinig reden tot klagen was, viel de opbrengst van de suikerbieten over het afgelopen jaar wel wat tegen. "Meestal stellen we de opbrengstprognose in de loop van de campagne naar boven bij, maar in 2019 hebben we die helaas vooral naar beneden moeten bijstellen. De hoeveelheid suiker die we uit de bieten hebben gehaald, is dus tegengevallen."

Gezakt in de prognose

"De tegenvallende resultaten hebben onder meer te maken de droge zomer, maar ook de natte perioden vlak daarna", gaat Fletter verder. Daardoor krijg je volgens de planmanager nattere bieten, met minder suiker. Daardoor was het gemiddelde suikergehalte per biet over afgelopen jaar 16,35 procent, waar dat over 2018 nog 17,4 procent was. "Aan het begin van de Suikerbietencampagne hadden we nog op 17 procent gerekend, dus zijn we meer dan een half punt gezakt in de prognose."

Dat dit ook gevolgen heeft voor de suikerbietenprijs per kilo, erkent Vletter eveneens. Wat die prijs precies is, wil hij niet zeggen.