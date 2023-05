De Week van Drenthe: Dreigende schoolsluiting, een hoger Dak van Drenthe en drukkerijmuseum gered

Waar het Drukkerijmuseum in Meppel juist gered lijkt en de noodopvang voor asielzoekers in Assen langer openblijft, lijkt het juist einde oefening voor basisschool 't Echtenest in Echten. Het was weer een bewogen week in Drenthe. In de Week van Drenthe een greep uit het nieuws van de afgelopen dagen.

Te weinig leerlingen

Slecht nieuws was er voor basisschool 't Echtenest in Echten. De school dreigt de deuren na dit schooljaar te moeten sluiten, want er zijn volgens de overheid te weinig leerlingen. Die draait daarom de geldkraan dicht. Het dorp is een petitie begonnen, die meer dan 1.300 keer is ondertekend. Het aantal leerlingen van 't Echtenest lag de afgelopen drie jaar onder de zogeheten opheffingsnorm van dertig. Voor het eerst telde de school zelfs minder dan 23 leerlingen.

Schapenboer voor de rechter

Actiegroep Animal Rights en schapenhouder Stefan Worst uit Vledder troffen elkaar dinsdag in de rechtbank in Den Haag. Via een proefproces hoopt de actiegroep dat de rechter de Drentse schapenhouder een boete oplegt. Animal Rights vindt dat Worst niet genoeg doet om zijn dieren te beschermen tegen de wolf. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zegt juist dat Worst meer heeft gedaan dan nodig was en wil hem daarom ook niet beboeten. De uitspraak in deze zaak is over twee weken.

Van noodopvang naar wachtkamer

Vanaf 1 juli wordt de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Assen een wachtkamer voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang van asielzoekers in de Expo Assen wordt daarmee verlengd tot 1 oktober. Woensdag kwamen Expo Assen, de gemeente Assen en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) met dit nieuws naar buiten. Assen moet als wachtkamer Ter Apel ontlasten. De locatie moet ervoor te zorgen dat mensen in de toekomst niet buiten hoeven te slapen, zoals afgelopen zomer het geval was bij het aanmeldcentrum.

Hoger dak

Drenthe maakt zich op voor het EK wielrennen in september en de deelnemers mogen straks als eerste over het vernieuwde Dak van Drenthe. Want het hoogste punt van Drenthe, de VAM-berg in Wijster, wordt nog hoger. Klom je eerst tot een hoogte van 48 meter, dit wordt straks 63 meter. De EK-wielrenners krijgen dus de primeur in september om deze nieuwe top te beklimmen. Publiek en recreanten moeten geduld hebben tot volgend voorjaar, omdat in september nog niet de hele berg is afgedekt.

Druk eraf in Meppel