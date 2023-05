Mogelijk schoten gelost in Van Heutszpark in Coevorden

Is er afgelopen nacht daadwerkelijk geschoten in het Van Heutszpark in Coevorden of niet? Dat is wat de politie vandaag nog onderzoekt. Afgelopen nacht kwam er vanaf de Dr. Picardtlaan een melding binnen dat er schoten waren gehoord in het nabijgelegen park.

Dat was rond 3.30 uur. "Agenten die in het park op onderzoek uit gingen, troffen daar betrokkenen die verklaarden dat er met een vuurwerkpistool was geschoten. Maar zij wilden geen aangifte doen", zo vertelt politiewoordvoerder Matthijs van Houten.