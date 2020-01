Het hebben van een Michelinster: een zegen of vloek?

Restaurants De Vlindertuin in Zuidlaren en De Loohoeve in Schoonloo behouden hun Michelinster. Dat blijkt uit de jaarlijkse sterrenregen van de bandenfabrikant Michelin. Maar wat doet het krijgen van zo'n ster met een restaurant? Is het een zegen of een vloek?

"Wij hebben destijds vol ingezet op het krijgen van een Michelinster", vertelt Marleen Brouwer van De Loohoeve. "Het is echt topsport, we willen echt winnen." In 2018 werd het restaurant bekroond met één Michelinster. "We hebben na het verkrijgen van die ster ons beleid niet aangepast. We doen wat we altijd al deden. In die zin maakt het krijgen van de ster het er niet anders op."

'Driedelig pak hoeft echt niet'

Iedereen is dan ook welkom in De Loohoeve, zegt Brouwer. "Je hoeft hier echt niet in je driedelig pak te verschijnen", verduidelijkt ze. "Ik zeg altijd: 'Als je maar kleren aan hebt, is het al goed'." In de nabije toekomst verhuist De Loohoeve - zoals het nu lijkt - naar het Groningse Hoogkerk. "Zo ver is het nog niet. We blijven dit jaar nog in Schoonloo. We moeten eerst De Loohoeve verkopen als we naar Hoogkerk willen verhuizen. Het is puur een financieel plaatje." Een koper heeft zich tot nu toe nog niet aangediend.

Hoe zat het ook alweer met de Michelinsterren? Bandenfabrikant Michelin begon in 1926 voor het eerst met de waardering voor restaurants aan de hand van sterren. Uitgangspunt is of de keuken van een etablissement het waard is om ervoor om te rijden. Restaurants worden - behalve door de hoofdinspecteur - meestal anoniem bezocht, wat wil zeggen dat de Michelin-inspecteur zichzelf niet bekendmaakt. Het verkrijgen van een nieuwe ster wordt door veel chefs als een bewijs van waardering beschouwd en kan de omzet van het restaurant omhoog drijven. Omgekeerd kan het verlies van een ster nadelig zijn voor de reputatie van het restaurant. Daarom wordt weleens gezegd dat het een grotere uitdaging is om Michelinsterren te behouden dan er een te krijgen.

'Het blijft een uitdaging'

Joop Zwiep bestierde jarenlang restaurant Idylle in Zweeloo. Hij had ook één Michelinster: van 1997 tot en met 2007. "Ik weet het nog goed. In 1997 werd ik telefonisch gefeliciteerd door een journalist. Ik wist zelf nog van niets! Direct na het telefoontje rolde de fax binnen met de bevestiging van Michelin." Dat het behouden van een ster soms lastig is, beaamt Zwiep. "Het blijft een uitdaging. Een dag koken kan iedereen. Maar tien jaar lang op hoog niveau is een uitdaging. Maar ik kookte altijd voor mijn gasten en niet voor Michelin."

In 2007 gooide Zwiep het roer om: hij maakte van Idylle een kookatelier. Het gevolg was dat hij zijn ster kwijtraakte. Zwiep vertrok tweeënhalf jaar geleden naar Assen waar hij nu het Kookatelier runt. Het pand in Zweeloo is nog van hem en staat te koop.

'Gewoon je ding blijven doen'

Topkok Jarno Eggen was de enige kok in Drenthe die twee Michelinsterren kreeg met het restaurant De Groene Lantaarn in Zuidwolde. Inmiddels is Drenthe dat restaurant ook kwijt. Eggen verhuisde met zijn restaurant naar Staphorst. Zijn twee sterren behield hij. "Natuurlijk wil je die sterren niet verliezen en daarmee negatief in de publiciteit komen. Maar als je gewoon je ding blijft doen, kan het niet fout gaan."

Lees ook: