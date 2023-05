Drenthe Runners stampen kilometers weg tijdens zonnige Roparun

Een strakke blauwe lucht en een aangename temperatuur. Niks staat de Drenthe Runners vandaag in de weg om een lekker stukje te gaan hardlopen. Het team doet mee aan de Roparun, een evenement waarbij hardlopers meer dan vijfhonderd kilometer afleggen om geld in te zamelen voor het goede doel. Vandaag komen ze door onze provincie.

Rond kwart over negen komt het team door Sleen. "Goedemorgen", roept een enthousiaste deelneemster. Ze is één van de vier lopers die elkaar om de twee kilometer afwisselen. De andere drie zitten in het busje, te rusten. "We parkeren de auto verderop en wachten daar om de loper op te vangen. Daarna neemt iemand anders het over", vertelt de chauffeur.

De groep heeft er al flink wat uurtjes op zitten. Gister begon de tocht vanaf het vliegveld in Twente. Dag en nacht lopen ze door. De route loopt langs de Duitse grens en vanochtend bereikten ze Drenthe. Daarna lopen ze door naar Rotterdam, waar de finish is. Het doel voor deze vier strijders is om rond een uurtje of elf 's ochtends Dalen te bereiken. "Daar rusten we uit en wisselen we met het B-team." Dat zijn vier andere teamleden die vervolgens een gedeelte van de kilometers voor hun rekening nemen.

Zonnetje

De inkomsten die ze ophalen met de loop worden ingezet om mensen met kanker te ondersteunen. "Dat doen we met 212 andere teams in totaal", legt teamcaptain Arnold Heerts uit. "Het geld is bedoeld voor de groep mensen met kanker die palliatieve zorg ontvangt. Zij kunnen niet meer herstellen, maar het budget kan wel gebruikt worden om de laatste fase aangenamer te maken. Ze kunnen bijvoorbeeld een verwendag krijgen."