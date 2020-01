'Je moet nooit spullen uit de Tweede Wereldoorlog weggooien'

In zijn appartement in de binnenstad loopt Morsink zijn privémuseum in. Het is een kleine kamer die vol staat met memorabilia uit de Tweede Wereldoorlog. "Mijn collectie is opgebouwd uit dingen die ik interessant vond. Dat is begonnen met de bevrijding van Meppel."

Vijf paspoppen staan of zitten in het kamertje, uitgedost in Canadese, Britse, Duitse en Amerikaanse uniformen. Het Britse pak is van een parachutist, zoals die tijdens de Slag om Arnhem eruit zou hebben gezien. De pop heeft een rode vlag met de swastika aan de koppelriem. "Die namen de Britten mee als trofee", verklaart Morsink.

Als het object weg is, is ook het verhaal weg. En dat zou doodzonde zijn." Robbert Morsink

De collectie kent ook een paar 'topstukken'. Dat zijn vooral voorwerpen waar het hele verhaal van bekend is. Recent nog verkreeg Morsink het concentratiekampuniform van Hans de Boer. Hoogevener De Boer werd samen met zijn broer Anne opgepakt voor deelname aan het verzet. Hij komt uiteindelijk in meerdere concentratiekampen terecht. Naast het pak heeft Morsink ook een foto van de broers, gemaakt op de dag van hun bevrijding uit kamp Wöbbelin.

Morsink gebruikt zijn collectie bij lezingen en gastlessen op scholen. "Dit pak zal ik meenemen met de daarbij behorende foto's en verhalen. Ik denk dat ik daarmee heel veel mensen kan boeien en interesseren." Volgens hem is het belangrijk om iets tastbaars te laten zien als hij het verhaal vertelt op bijvoorbeeld een basisschool. "Dan is het echt tastbaar. Ook voor de kinderen is dat belangrijk."

Heb jij voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog en twijfel je over de historische waarde? Je kan mailen met Robbert Morsink via 'robbertmorsink@hotmail.com'.

'Sowieso moet je nooit iets weggooien'

De Meppeler verzamelaar hoort vaak achteraf dat bijzondere objecten zijn weggegooid. "Ik denk dat er op Nederlandse zolders nog veel materiaal ligt. Het mooiste is als dat wordt geschonken aan een museum of iets. Het mag ook aan mij. Bij twijfel, neem contact op."

Morsink meent dat praktisch elk voorwerp uit de oorlog historische waarde heeft. "Bij bepaalde objecten zie je nog een nummer of een naam staan. Je weet niet waar je terechtkomt als je dat uitzoekt. Dat kan maar zo een bijzonder verhaal zijn waar heel veel mensen in geïnteresseerd zijn."