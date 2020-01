300 Drentse aanmeldingen voor vrijwilligersactie NLdoet

De aanmeldingen voor de NLdoet actie in Drenthe stromen binnen. Inmiddels hebben zo'n driehonderd organisaties, stichtingen en verenigingen zich aangemeld met klussen. Marinka Peerdeman van NLdoet-organisator Oranje Fonds is tevreden. "Driehonderd is een mooi aantal, vorig jaar waren het er vierhonderd. Ik nodig mensen dan ook van harte uit om nog een klus aan te melden."

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Tijdens NLdoet doen vrijwilligers op twee dagen in maart belangeloos klusjes bij sportclubs, scholen en andere organisaties. De klussen variëren van schoffelen tot schoonmaken en koekjesbakken. Wat volgens Peerdeman vooral opvallend is, is dat het in Drenthe om relatief veel klussen met dieren gaat. Zo moet er een broedkraamvijver voor eenden worden gemaakt in Assen. "Zoiets heb ik in de tien jaar dat ik voor NLdoet werk nog nooit meegemaakt", aldus Peerdeman.

Zesduizend klussen

In heel Nederland zijn inmiddels zesduizend klussen aangemeld. Organisaties kunnen zich nog tot 31 januari aanmelden. NLdoet heeft voor de aanmelders ook een geldbedrag beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten, bijvoorbeeld voor materiaal en vervoer. Maar dat is wel zolang het budget nog niet op is. "Wacht daar niet te lang mee", zegt Peerdeman.

Vrijwilligers

Vrijwilligers die belangstelling hebben om zich in te schrijven kunnen dat nu al doen op de website van NLdoet. Daarop staan alle klussen omschreven en ook staat daar hoeveel vrijwilligers per klus worden gezocht en hoeveel tijd het kost. Peerdeman: "Je kunt heel goed zoeken op naam, woonplaats, een binnen- of buitenklus of wat dan ook... De tijdsduur verschilt per klus. Een wandeling duurt niet de hele dag, maar met een flinke tuinklus ben je natuurlijk de hele dag bezig."

RTV Drenthe

RTV Drenthe gaat dit jaar de NLdoet-actie ondersteunen. De omroep helpt NLdoet bij het vinden van nieuwe organisaties en vrijwilligers die mee willen doen. Ook wordt een RTV Drenthe-team geformeerd dat klussen gaat doen en wordt er verslag gedaan van de actie. NLdoet is dit jaar op 13 en 14 maart.