'Emmen niet voortvarend genoeg in aanpak bodemdaling'

Scheuren in de muren, ramen die knappen en deuren die klemmen. Het zijn nog maar enkele voorbeelden van het gevolg van bodemdaling in Zuidoost-Drenthe. Maar de gemeente Emmen pakt volgens bewoners niet goed door.

Dat bleek vanavond tijdens de commissievergadering, waar vier bewoners uit Nieuw-Amsterdam emotioneel inspraken. Bij de gemeente Emmen zijn 45 meldingen van bodemdaling binnengekomen. De Facebookgroep Bodemdaling Zuidoost Drenthe kent inmiddels 240 leden.

'Niet adequaat opgepakt'

Zo zou er halverwege januari een bijeenkomst zijn voor inwoners die kampen met de bodemdaling, maar hebben de inwoners daar nog niets over gehoord. "Ik krijg gewoon geen reactie", zegt Mirjam Weisscher uit Nieuw-Amsterdam, die te maken heeft met de problematiek en die aankaartte. "Er zijn onderzoekers bij mij thuis geweest. Ik heb daar niks meer van gehoord. Ik heb een verhaalverzoek gepleegd. Het wordt niet adequaat opgepakt, naar mijn idee." De gemeente Emmen kondigde eerder met andere instanties een onderzoek aan naar de oorzaken van de bodemdaling.

Bij Weisscher knapte op 9 oktober een gasleiding in haar huis waardoor haar huis vol kwam te staan met gas. Direct daarna deed ze een melding bij zowel de gemeente, provincie als het waterschap. Van de gemeente kreeg zij geen reactie, van het waterschap en de provincie wel. "Ik ben daar hoofdelijk verbaasd over. Kennelijk is het niet belangrijk genoeg. Totdat het echt op een verkeerde manier afloopt."

"We zitten in hetzelfde schuitje. De gemeente heeft last van bodemdaling. Je schrikt je rot als de gasleiding knapt. Daar hoef je niet links of rechts voor te zijn", aldus Weisscher, die de raadsleden oproept om de motie van LEF en SP op 30 januari unaniem aan te nemen.

Emotioneel

Ook de overige drie insprekers staken een emotioneel betoog af. "Op ons perceel is sprake van een bodemdaling van 39 centimeter. De afgelopen vijf jaar is er heel veel grond weggezakt", zegt Baukje van Rijn. "In een gebied met veen is dit zeer onwenselijk. We willen hier met een veilig gevoel kunnen wonen."

Jenneke Ensink van LEF! dient over twee weken samen met de SP een motie in. Daarin wordt ook aangedrongen op tussentijdse rapportages. "Een mailtje met 'er is niks te melden' is ook goed. Hoe mooi zou het zijn als wij met de gemeenteraad de motie unaniem kunnen aannemen om de inwoners het gevoel geven dat wij het met elkaar urgent vinden."

De oppositiepartijen lijken hierin mee te gaan. Coalitiepartij PvdA vindt dat er 'een tandje bij moet' en de grootste partij, Wakker Emmen, sluit zich daarbij aan. "Als wij over twee weken tijdens de gemeenteraad niet het gevoel hebben dat de signalen zijn opgepakt, gaan we met de motie mee."

Wethouder belooft beterschap

Wethouder René van der Weide belooft beterschap over de communicatie. "De communicatie wordt niet als goed ervaren, dat kan niet. Dat pak ik intern op. Als mensen een vraag stellen of aandacht vragen voor een probleem, dan moeten ze daar op een fatsoenlijke manier op een goede wijze antwoord op krijgen."

Volgens Van der Weide wordt het probleem als urgent ervaren door het college. "Ik wil soms ook wel sneller, maar ben ook afhankelijk van informatie. Alles wat achter de schermen gebeurt, is niet altijd aan de voorkant zichtbaar." Daarnaast liet hij weten dat er waarschijnlijk op 29 januari de geplande bewonersbijeenkomst, samen met het waterschap en provincie. "Dit is een conceptdatum. Daar maken we serieus werk van."

Lees ook: