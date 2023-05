Hoogeveen ondanks nederlaag kampioen van de Vierde Divisie A

VOETBAL - Hoogeveen is kampioen geworden van de Vierde Divisie A. Ondanks een 1-0 nederlaag bij RKAVV haalde de club van trainer Nico Haak de titel binnen.

Een kwartier voor het einde van de wedstrijd was de titel al binnen, omdat Purmersteijn met 2-1 van SJC had verloren. Op dat moment stond het in Leidschendam nog 0-0.

Vertraging

De wedstrijd begon een kwartier later dan gepland. Een van de drie supportersbussen uit Hoogeveen had vertraging. Omdat SJC tegen Purmersteijn wel om 14.00 uur was begonnen, hadden beide ploegen een voordeel, omdat voor beide ploegen de wedstrijd in Noordwijk van belang was.

Hoogeveen had vooraf aan een punt genoeg om kampioen te worden, terwijl RKAVV, bij een nederlaag van Purmersteijn de vervangende periodetitel van Hoogeveen kon overnemen.

In een slechte wedstrijd viel er voor het publiek weinig te genieten. De eerste tien minuten waren nog wel aardig. De thuisclub kreeg al direct een grote kans via Zakaria Amrani, maar Hoogeveen doelman Stan Meekhof redde bekwaam. Aan de andere kant werden Hoogeveners een paar keer gevaarlijk. Maar tot grote kansen, laat staan doelpunten, leidde dit niet. De 0-0 ruststand was ook logisch.

Purmersteijn verliest, Hoogeveen kampioen

In de tweede helft gebeurde er nog minder. Toen SJC op 2-0 kwam, kon Hoogeveen de titel niet meer ontgaan. In blessuretijd scoorde Purmersteijn nog de 2-1, maar kon een nederlaag niet voorkomen en dus kon Hoogeveen met nog een kwartier te spelen al feest vieren.

Ook voor de thuisclub viel er nog een feestje te vieren toen Tom Plezier, vlak voor tijd, de bevrijdende 1-0 scoorde en RKAVV zich verzekerde van nacompetitievoetbal.