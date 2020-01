Circulaire economie abracadabra? Niet volgens Meppeler schrijfster

Weet jij wat circulaire economie precies is? Dan hoor je bij een kleine minderheid in Nederland. Maar vijf procent van de Nederlanders weet namelijk wat het begrip precies inhoudt. Reden voor Meppeler Rozanne Henzen om een boek voor dummies over het onderwerp te schrijven.

"Circulaire economie is een economisch systeem waarin we het gebruik van grondstoffen en producten willen minimaliseren", geeft Henzen een eerste uitleg van het begrip, gevolgd door enkele vaktermen. "Door samen te werken in waardeketens en het creëren in gesloten kringlopen. Dat klinkt als abracadabra."

En dus vond Henzen het tijd voor een boek, waarin simpel wordt uitgelegd wat deze termen allemaal betekenen. Want ze worden te pas en te onpas gebruikt. Het boek heet De kleine circulaire economie voor dummies.

Tips van Rozanne Henzen om zelf circulair en duurzamer te worden - Pak vaker de fiets - Eet een dagje minder vlees - Neem altijd een opvouwbaar boodschappentasje mee bij het doen van boodschappen - Vraag je af of je een product echt moet bezitten; is het ook mogelijk om te huren of met iemand te delen? - Denk kritisch na over hoe je leeft en consumeert - Zie het vooral als uitdaging en niet als een probleem. Niet denken dat je niks meer mag, maar kijk naar punten die jou aanspreken - Doe het stapje voor stapje, zodat het leuk blijft

T-shirt

"Samenwerken in waardeketen betekent dat alle betrokken partijen bij de productie van een bepaald product meewerken", legt Henzen uit. "Neem een katoenen t-shirt. Het t-shirtmerk werkt samen met de boer die de katoen teelt tot en met de partner die ervoor zorgt dat het t-shirt na gebruik van de consument hergebruikt kan worden. Dus iedereen doet eraan mee."

Vanaf de katoenboer tot aan de laatste schakel in de keten is het vervolgens de bedoeling dat er niks verspild wordt. "Bij het creëren van een gesloten kringloop zorg je dat alle grondstoffen en producten, ook na gebruik opnieuw kunnen worden gebruikt. Dus die hou je in het cirkeltje, het blijft circulair", klinkt het simpel.

Zinloze verbranding

Het is niet toevallig dat Henzen een voorbeeld met een t-shirt aanhaalt. Zelf werd haar interesse in het onderwerp aangewakkerd door textielverbranding. Tijdens het zoeken van een stageplek, enkele jaren geleden, kwam ze in aanraking met een bedrijf dat werkt met textielafval. "Dat heeft mij zo verbaasd. Het is iets wat we allemaal elke dag dragen, dan gooien we het weg, wordt het verbrand en er gebeurt er niks meer mee. Ik ben er verder ingedoken en heb daar mijn beroep van gemaakt."

Inmiddels heeft Henzen Meppel ingeruild voor Antwerpen. Daar werkt ze als onderzoeker bij het Expertisecentrum Sustainable Transformation van de Antwerp Management School in Antwerpen. Ondanks haar inmiddels uitgebreide kennis, kwam ze verrassende dingen tegen tijdens haar research.

Tweehonderd smartphones

"Met tweehonderd smartphones heb je genoeg goud om een trouwring te maken", zegt ze. "Dat is een feitje dat mij heel erg heeft verbaasd. Smartphones belanden meestal in dat ene laatje in een kastje op de gang, waar niemand meer naar kijkt. Maar juist in de smartphone zitten zoveel metalen die hergebruikt kunnen worden. In telefoons die wij gebruiken zit dus goud waarmee je sieraden en nieuwe smartphones kunt maken."