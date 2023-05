Hoogeveensche Vaart niet gewenste dorpsverwarming voor de Wijk

Gemeente De Wolden ziet warmte halen uit de Hoogeveensche Vaart niet als serieuze optie om het dorp de Wijk mee te verwarmen. Helemaal dicht gaat de deur voor zogenaamde aquathermie overigens niet.

Vorig jaar startte de gemeente samen met Meppel, Hoogeveen en Emmen een onderzoek naar de mogelijkheden om warmte te winnen uit het water van de Hoogeveensche Vaart. Water zou dan uit het kanaal worden gehaald en via een warmtewisselaar kan warmte uit het water worden gehaald. Het water, dat daarna koeler is, zou terug het kanaal in stromen.

Niet aantrekkelijk

In De Wolden werd de Wijk als locatie gezien waar aquathermie succesvol kon worden toegepast, maar dat bleek toch niet zo. "Uit het onderzoek is gebleken dat zelfs in ideale omstandigheden niet de gehele energie- en vermogensvraag in de Wijk realiseerbaar zal zijn, waardoor aanvullende oplossingen gezocht zouden moeten worden om voldoende rendement te behalen", concludeert de gemeente nu. "Hierdoor is het voor De Wolden een minder aantrekkelijke optie."