Rijbewijzen ingenomen na racen op snelweg bij Assen

De politie heeft vandaag vijf rijbewijzen in beslag genomen in de omgeving van het TT Circuit. De automobilisten konden hun roze pasje inleveren nadat ze veel te hard reden op de A28, meldt de politie.

De hoogst gemeten snelheid (na correctie) was 221 kilometer per uur. Daarnaast werden er snelheden gemeten van 141, 153, 160 en 180 kilometer per uur.