Boerenactiegroep kondigt nieuwe acties aan

Boerenactieclub Agractie heeft vanavond laten weten dat boeren dit jaar opnieuw door het land zullen gaan om hun onvrede te uiten over de prijzen die ze voor hun producten krijgen. Agractie zegt in een geschreven verklaring op 'veertig opvallende locaties' door het land agrarische producten te gaan 'aanbieden'.

Wat Agractie daar precies mee bedoelt is nog niet duidelijk. Het gaat onder andere om supermarkten en winkelcentra. Die zullen worden 'aangekleed met tractoren en spandoeken'. Wanneer dat gebeurt, laat een woordvoerder van Agractie vooralsnog in het midden. In de verklaring wordt gerept over 'een datum in het eerste kwartaal van 2020'.

Niet in verhouding

Agractie vindt dat veel Nederlandse producten in supermarkten verkocht worden tegen een prijs die niet in verhouding staat tot wat boeren ervoor krijgen. Naast de onvrede over de prijzen die boeren voor hun producten krijgen, protesteerden ze eerder ook actie tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse regering. Boeren worden daardoor hard getroffen, stellen ze.

Eerdere acties zorgden voor veel chaos in het verkeer, omdat boeren massaal met hun trekkers de weg op gingen.

