Raad Emmen achter sloop Biochron, maar pleit voor alternatief kunstenaars

Wethouder Jisse Otter moet met de kunstenaars en ondernemers in het Biochron praten over alternatieven in het Rensenpark. Dat bleek vanavond tijdens een commissievergadering waarin de sloop van het Biochron, het pand bij de ingang en waar vroeger de dinosaurusskeletten stonden, is besproken.

Dat het Biochron verouderd is, te veel geld kost en er iets moet gebeuren, daar is de gemeenteraad het wel over eens. Maar ze zijn ook van mening dat ondernemers, zoals kunstenaar Ingo Leth en Brigitte van Hilst van Arte Facta, wel een alternatieve plek in het Rensenpark moeten krijgen.

Vakantie geannuleerd voor raadsbetoog

Die zekerheid is er nu namelijk niet en daar zijn de huurders allesbehalve blij mee. Zij spraken vanavond tijdens de vergadering in. "Als initiatiefnemer en pionier in het Rensenpark, ervaar ik het bezoek van de wethouder als een aankondiging voor ons vertrek uit het Rensenpark", sprak Leth, tevens huurder vanaf het eerste uur. Voor zijn betoog in de commissievergadering annuleerde hij zijn vakantie. "Ik word letterlijk uitgezwaaid, net als de andere huurders in het Biochron."



"De mail van de wethouder, vlak voor kerst, met de boodschap dat het Biochron gesloopt wordt, viel ons wel heel rauw op het dak", aldus Van Hilst. De huurders wisten dat er gewerkt wordt met tijdelijke contracten, maar zijn niet blij met de manier van communiceren. "Het komt over als: bedankt om te maken tot wat het nu is, maar nu opzouten."

Petitie

Leth begon samen met andere huurders een petitie voor een alternatieve locatie in het park. Dit leverde ruim 1400 handtekeningen op, die zijn aangeboden aan het college. Ook vinden de huurders het niet passend dat bijvoorbeeld het Centrum Beeldende Kunst (CBK) een nieuw gebouw krijgt in het park. Die plannen moeten overigens nog wel worden uitgewerkt door het college. "Gesubsidieerde instituten krijgen de overhand, terwijl er een mix met ondernemers hoort te zijn", zegt Leth.

Diverse raadsleden drongen erop aan dat het college dringend in gesprek gaat met de ondernemers over een alternatieve plek. "Het Rensenpark moet een creatieve broedplaats rondom kunst, cultuur en innovatie zijn volgens de visie", zegt Bram Wittendorp van het CDA. "De huidige huurders van het Biochron hebben daar op die manier invulling aan gegeven."

'Wees creatief met alternatief'

Andere raadspartijen dringen ook aan op een alternatieve plek voor Leth en de andere huurders. Carmen Hoogeveen van D66 kwam met het voorstel dat het college 'zelf maar creatief moest zijn met een alternatief'. "Is villa Lindenhof een optie, of een plek in het Afrikahuis?" GroenLinks vindt dat de 'pioniers in het park moeten blijven'.

De VVD vindt überhaupt niet dat er schot in de ontwikkeling van het Rensenpark zit. Daarnaast vindt de partij dat ook de nieuwbouwplannen voor het CBK tegen het licht gehouden moeten worden. "Dat zien wij in de huidige situatie niet zitten", doelt VVD'er Marcel Meijer op de financiële situatie van de gemeente. Daarnaast is de partij voor meer commerciële ruimtes in het park.

Financiën

Wethouder Jisse Otter gaf aan dat de gemeente keuzes moet maken, mede vanwege de huidige financiële situatie van de gemeente. Het in stand houden van het Biochron kost 2,2 miljoen euro in de komende tien jaar. "We gaan op 24 januari weer in gesprek met de huurders", aldus Otter. "Op dit moment zijn alle ruimtes in het park vol. Wellicht komt er weer wat vrij. Ik kan ook geen ijzer met handen breken." De wethouder geeft aan dat de huurders uit het Biochron voorrang hebben.

Wethouder Robert Kleine van cultuur geeft aan dat het wellicht mogelijk is om commerciële ruimtes bij het nieuwe CBK in te maken. "Maar we moeten wel binnen de financiën van de verhuizing van het CBK blijven. Daar kunnen we niet overheen, maar we zullen kijken naar de maximale mogelijkheden."

In de raadsvergadering van 30 januari besluit de gemeenteraad definitief over de sloop van het Biochron.

