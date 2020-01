Bram (11) uit Sleen zit in nieuwe donorcampagne

Bram moest vier keer in de week dialyseren in het ziekenhuis in Nijmegen. Dat kan sinds kort thuis en dat gebeurt 's nachts, als hij ligt te slapen. Ondertussen gaat de tiener gewoon naar school. Gymmen vindt hij het leukste vak. Als Bram thuis komt van school is hij vaak moe. "Dan ga ik achter de PlayStation, mijn vrienden doen dat ook. Zo kunnen we toch samen spelen."

Meewerken aan een nationale campagne

Ook de ouders van Bram proberen hun zoon een zo normaal mogelijk leven te laten leiden. "Want", zo zegt vader Olaf ten Dam, "Bram heeft geen nieren, maar nog wel gewoon een leven." Bram en zijn vader doen mee aan de nieuwste campagne van de Nierstichting omdat ze het gevoel hebben dat het verplicht is.

"Je wilt iets terugdoen, of er alles aan doen om er aandacht voor te vragen", legt vader Olaf uit. Ook vindt hij het belangrijk dat mensen van elkaar weten wat ze willen. "Dan kun je iemand zijn laatste wil ook respecteren." Vader en zoon zijn vanaf vandaag op televisie te zien in een reclamespot.

Zusje Pien is ook ziek

Het zusje van Bram, de 8-jarige Pien, heeft dezelfde nierziekte. Vier maanden geleden kreeg ze een nieuwe nier. Maar de transplantatie van Pien zorgt ook voor een dubbel gevoel bij de ouders van de twee kinderen.

Vader Olaf: "Dat is mokerzwaar. Je gunt het ze beiden. Het heeft eigenlijk drie gezichten. Pien krijgt een andere nier en dan moet je Bram vertellen dat hij wel ziek blijft. Hij is blij voor zijn zusje, maar wil het óók heel graag. En ten derde weet je dat er iemand is die moet overlijden, voordat er een nieuwe nier beschikbaar komt."

Iedereen vertelt zijn eigen verhaal

Vanaf vandaag doen zeven patiënten, die op de wachtlijst staan voor orgaantransplantatie, een persoonlijke oproep. Zij roepen Nederland op tot het praten met geliefden over een donorkeuze . De wachtlijsten voor orgaantransplantatie zijn lang. Pien heeft anderhalf jaar op een nieuwe nier moeten wachten en Bram staat inmiddels al twee jaar op de wachtlijst. Omdat hij momenteel last heeft van een bacterie, mag hij nu tijdelijk niet getransplanteerd worden.

Uit onderzoek blijkt dat de helft van alle Nederlanders niet over hun donorkeus praat met directe naasten. En dan is het dus niet duidelijk wat iemands keuze is. Om twijfel en schuldgevoel bij nabestaanden te voorkomen en om de wachtlijst korter te maken, is het van groot belang dat mensen aan elkaar laten weten dat ze donor willen zijn nadat ze overlijden. 73 procent van de nabestaanden zegt nu 'nee' bij een onbekende wens.

'Praat erover met elkaar'

Bram en zes andere patiënten roepen op tot het doneren van één minuut van ieders tijd. "Eén minuut om met je geliefden te praten over jouw persoonlijke donorkeus", zegt hij. Tegelijkertijd wordt ook een website gelanceerd waarop mensen meer informatie kunnen vinden.

Bram hoopt dat hij snel een nieuwe nierkrijgt. "Dat betekent voor mij vrijheid. Niet meer dialyseren, een verre reis maken, gewoon weer kunnen drinken en eten. Dan kan ik eindelijk naar een fastfoodrestaurant." En naast het gewoon weer kind kunnen zijn kan Bram, net als zijn zusje Pien, zijn dromen waarmaken. "Ik wil later boer worden, net als papa. En dan op grote trekkers rondrijden."