Swingen in de bussen naar Annen en Roden

Reggaeband The Rising Sun verblijdde buspassagiers in 2019 met een optreden in de bus. (foto: Qbuzz)

De stad Groningen staat van morgen tot en met zaterdag vier dagen in het teken van muziekfestival Eurosonic Noorderslag, maar de muzikale invloeden daarvan zijn ook in de wijde omtrek te merken. Zo vinden op vrijdag 17 januari voor de zevende keer Bus Sessions plaats, waarbij diverse artiesten optreden tijdens busritjes van Qbuzz. Reizigers krijgen onder meer muzikale klanken voorgeschoteld in bussen naar Roden en Annen.

Bus Sessions Qbuzz

The Mudd

De band The Mudd maakt haar opwachting in Q-link 5, die om 14.37 uur vanaf Hoofdstation Groningen naar Annen vertrekt en om 15:24 uur weer terug naar Groningen rijdt. Hou je van rock? Dan zit goed in deze bus, want The Mudd heeft een eigen stijl ontwikkeld met college rock en melancholische teksten. Begin dit jaar werd debuutsingle Love Apparatus gepresenteerd en daar zul je vrijdagmiddag ongetwijfeld iets van horen.

Martijn van der Zande

Moet je vrijdag met de bus naar Roden? Wacht dan even totdat de bus vanaf Hoofdstation Groningen om 15:03 uur koers zet naar de Kastelenlaan in Roden, want dan reist ook zanger Martijn van der Zande mee. Hij schrijft zijn eigen liedjes en zal buspassagiers wat laten horen over 'liefde, het verstrijken van de tijd, intieme momenten, eenzaamheid en vluchtige ontmoetingen', zoals hij het zelf omschrijft. Hij begeleidt al zijn liedjes zelf op de gitaar. Om 15.43 uur rijdt de bus terug vanuit Roden naar Groningen.

Complete programma

Niet alleen The Mudd en Martijn van der Zande maken deze dag deel uit van de Bus Sessions; ook DOR, Het Kanaal, Steernvanger, The Vices en Them Dirty Dimes laten zich in diverse bussen horen. Ook treden al deze artiesten of bands op in de Kiosk op Hoofdstation Groningen. Benieuwd wanneer? Kijk hier voor het complete programma.