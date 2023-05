Jong geleerd oud gedaan: 13-jarige EHBO'er als voorbeeld tegen vrijwilligerstekort

Bloed

Rustig zit ze op haar stoel te kijken naar honderden mensen die tijdens het Pinkstervolleybaltoernooi in Ekehaar een bal over het net proberen te slaan. Gaat het fout en verzwikt iemand een enkel of staat er een vinger scheef, dan is de afdeling EHBO hard nodig. Smeenge - geflankeerd door twee wat oudere, grijze EHBO'ers - overziet alles en is klaar om te helpen.