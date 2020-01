Aflopend contract Remer in Zwartemeer: Ik ben nog niet klaar

De toekomst van Tim Remer (34) bij Hurry-Up is onzeker. Dat heeft de hoekspeler na zijn laatste interland voor Oranje, op het EK in Trondheim, laten weten.

In Noorwegen kwam de hoekspeler van de Zwartemeerders uit op het Europees kampioenschap. In het shirt van de nationale ploeg wist Remer te winnen van Letland. Tijdens het slotduel in de poulefase van het EK ging Nederland met ruime cijfers ten onder tegen Spanje (25-36).

Schitterend

Remer maakte op het eindtoernooi drie doelpunten. "Het was schitterend. Familie en vrienden waren er. Het was echt heel mooi", is hij uitgelaten.

De flankspeler van Hurry-Up heeft een aflopend contract in Zwartemeer. Ondanks dat de interlandcarrière van Remer erop zit, is de routinier - die meer dan tien jaar in Duitsland actief was - nog niet uitgespeeld. "Ik heb nog nergens een contract. Ik ben zelf nog niet helemaal klaar. Vind het veel te leuk om te doen."

Februari

In februari hervat Remer met Hurry-Up de BENE-League. "We gaan voor een mooi einde van het seizoen", vertelt hij. De oranjehemden liggen op koers voor het behalen van de kampioenspoule om de nationale titel. Of het de laatste maanden van Remer bij Hurry-Up zijn? "Contractueel lig ik nog nergens vast. Wordt vervolgd."