Wie wordt muzikaal talent van het jaar? 'Hannah Mae is de grote kanshebber'

Tijdens het Popgala van Eurosonic Noorderslag staat de Noord-Nederlandse popcultuur volop in de aandacht. Een vakjury kiest de winnaars.

Talent van bijna 30

Leon Moorman uit Barger-Compascuum was verrast door de nominatie. "Tof, dat ik als bijna 30-jarige nog als talent word aangemerkt", lacht hij. "Je denkt vaak aan wat jongere mensen. Maar ik wist niet dat ik überhaupt kans maakte. Het kwam toch onverwacht, ook al heb ik een topjaar gehad."

Moorman won afgelopen jaar het Drèents Liedtiesfestival met zijn nummer Knooin, dat ook veel gedraaid en gestreamd wordt. De nominatie voor het Popgala vindt hij dan ook een enorme eer. Bovendien biedt zo'n nominatie ook weer kansen. "Belangrijke mensen uit de muziekbusiness zijn er vanavond ook", weet de zanger. "Je naam staat toch mooi op die lijst, dus mensen kun je een beetje leren kennen."

Natuurlijk hoopt Moorman dat hij vanavond de prijs voor 'beste talent' wint. "Maar mijn wereld stort niet in als ik niet win hoor. Ik denk dat Hannah Mae de grote kanshebber is, zij steekt er wel bovenuit."

'Fingers crossed'

De 21-jarige Hannah Mae uit Emmen hoopt - net als Leon Moorman - ook dat zij de prijs wint. "Fingers crossed", zegt ze. "Maar ik gun het Leon ook, dus ik ben niet boos als ik niet win. Het is heel leuk dat ik dit allemaal zo kan meemaken. Ik had niet verwacht dat mijn carrière in 2019 zo'n vogelvlucht zou nemen."

Mae heeft veel succes met haar single Back to you, die ook landelijk veel gedraaid wordt. Volgens Mae is Ilse de Lange een belangrijke factor geweest in haar succes. Haar gitaarleraar Jeff Zwart stuurde liedjes van Mae naar Daniël Lohues. De muzikant uit Erica was enthousiast en stuurde de muziek door naar Ilse de Lange. "Ik ben Jeff dus heel dankbaar", lacht ze.

Dit zijn de Drentse genomineerden Leon Moorman uit Barger-Compascuum en Hannah Mae uit Emmen zijn genomineerd in de categorie 'beste talent', Joost Dijkema uit Rolde kan verkozen worden tot 'beste artiest'. Niet alleen artiesten zijn genomineerd. Café De Amer in Amen en Het Podium in Hoogeveen kunnen winnen in de categorie 'beste podium'. Mertens AVR uit Eelde kan tot beste technische leverancier worden uitgeroepen en in de categorie 'beste festival' maakt het FestiValderAa in Schipborg kans op een prijs. Vorig jaar vielen Isa Zwart en InterStage BV in de prijzen.

De Drentse muziekscene

Het lijkt dus goed te gaan met de Drentse muziekscene. Volgens Mae is vooral de zuidoosthoek heel actief. "Muzikanten zoals Isa Zwart zijn ook heel goed bezig", vertelt ze. "Er broeit dus zeker iets in Drenthe. Een verklaring daarvoor heb ik eigenlijk niet. Ik denk wel dat veel muziekactiviteiten laagdrempelig zijn. Bij mij in de buurt waren er altijd wel jamsessies, zoiets helpt ook mee."

Leon Moorman denkt ook dat veel Drentse muzikanten zien dat 'er wel wat te halen valt'. "Maar het is wel zo dat hier in Drenthe niet zo'n levendige popscene is", stelt hij. "Toch zie je wel dat - onder meer door het Drèents Liedtiesfestival - in de Drentstalige muziek ook wat gebeurt. Dat geldt ook voor mensen die in het Engels zingen."

Erik de Vries van Kunst & Cultuur beaamt dat. "Drenthe heeft wel een goede scene, maar er zijn relatief weinig speelplekken", vertelt hij. "Je staat hier altijd in de schaduw van Groningen en Zwolle. Muziek in Drenthe komt dus wat minder snel op. Je kan dus wel stellen dat het niet zo levendig is."

Nieuwe muziek van Leon Moorman en Hannah Mae

Een levendige muziekscene of niet, Leon Moorman en Hannah Mae blijven gewoon spelen. Moorman schreef afgelopen jaar veel nieuwe liedjes in Scandinavië. Eind januari speelt hij die nummers in Podium Zuidhaege in Assen. "Dan laten we alles horen", zegt Moorman. "In februari ga ik weer de studio in. Ik heb in totaal achttien eigen liedjes, daarvan kiezen we de beste nummers uit. Ik moet ook nog bepalen wat mijn nieuwe single wordt, die in maart uitkomt. Later dit jaar wil ik een lange EP (mini-album, red.) of een album met tien liedjes uitbrengen."

Ook de aanvragen voor optredens op festivals stromen binnen. Moorman is daar blij mee, omdat hij nieuw publiek kan aanspreken op festivals. "Het is mooi dat ik die kans krijg, maar ik heb natuurlijk ook wel een beetje naam gemaakt."

Hannah Mae wil dit jaar ook een nieuwe single uitbrengen. "En natuurlijk ook een album of een EP. Het lijkt me heel leuk om ooit een eigen theatertour te doen, maar dat is voor later. Ik moet eerst meer ervaring opdoen en meer muziek uitbrengen."