Tuigpaarden op pinkstermaandag publiekstrekker bij CH Eext

Dit Pinksterweekend werd in Eext de 92ste editie van het Concours Hippique gehouden. Hoewel er natuurlijk wel meer van dit soort evenementen zijn, is die in Eext wel bijzonder, vertelt Martin Hilbolling van de organisatie. "Pinkstermaandag wordt enorm goed bezocht. Dat komt vooral door de tuigpaarden. Die zijn niet bij elk concours in de buurt. Dat maakt het wel speciaal."

Onder het publiek ook heel trouwe bezoekers vandaag, zoals Roelie Klompe. "Mijn man was hier altijd ringmeester en ik ging altijd met hem mee. Drie jaar geleden is hij overleden. Mijn nichtje vindt het ook leuk om te kijken en nu gaat zij mee. Ik houd echt van de paardensport. Ik heb vroeger zelf ook gereden. Het is een mooi terrein hier. Het brengt herinneringen naar boven. Het doet me echt goed."

Gezelligheid staat voorop

Elmer van Hoorn won de 1.20 rubriek met 55 deelnemers. "Ik ben supertrots. Een geweldig paard van de manege van Jan Dolfing in Vries. Het is een eer dat ik dat paard mag rijden. Dus harstikke leuk. Verder is het ook een super evenement. Super opgezet en enthousiast publiek. Geweldig eigenlijk in één woord", aldus Van Hoorn.