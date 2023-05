Vrienden springen in de bres voor Karin en Harold na diefstal en brand: 'Emotioneel zwaar'

Voor Karin Siebring en Harold Imming uit Emmen was het afgelopen weekend eentje vol uitersten. Terwijl ze met hun geluidsbedrijf GD Sound klaar waren om een goede show neer te zetten op Duitse festival Grevengrass, werd een volgeladen bedrijfsbusje van het tweetal bij hun bedrijf in Emmen gestolen, leeggeroofd en later in brand gestoken.

De schade voor het tweetal wordt geraamd op ruim 25.000 euro, zegt Siebring. In de bus stonden een geluidsysteem, lampen en twee geluidstafels. Haar stem trilt nog een beetje na door het incident. Alhoewel, incident? Afgelopen zomer hielden inbrekers ook al huis in het bedrijfspand aan de Jules Verneweg in Emmen, wat toen voor een schadepost van zesduizend euro zorgde. Om de ondernemers te steunen zijn vrienden een crowdfundingsactie gestart.

Werk aan de winkel

"En het weekend begon nog wel zo mooi", zegt Siebring. Het festivalseizoen is immers begonnen en dat betekent werk aan de winkel voor de licht- en geluidspecialisten. Omdat Siebring en Imming niet bij alle klussen zelf aanwezig kunnen zijn, huren ze ook zzp'ers in. Zo ook voor afgelopen weekend. "Toen we vrijdagavond met vrienden uit eten waren geweest en langs ons pand reden, vertelde ik nog trots over de volgeladen busjes", zegt ze.

Zaterdagochtend begon ze dan ook goedgemutst, totdat Siebring na aankomst bij het bedrijfspand meteen in de gaten had dat een van de busjes ontbrak. Ze belde de ingehuurde zzp'ers of zij al extra vroeg op pad waren gegaan, maar die wisten van niks. "Toen het besef indaalde dat het busje gestolen was, flipte Harold helemaal. En tot overmaat van ramp konden we door een technisch probleem de camerabeelden niet uitlezen."

Getuige

Maar als geluk bij ongeluk kreeg Siebring een berichte van een mogelijke getuige. Hij had een verdachte situatie gezien in de wijk Angelslo waarbij het gestolen busje was betrokken en kon goede signalementen van de daders geven. "Maar ik ben niet te spreken over het contact met de politie", zegt Siebring. "We hadden niet het idee dat er prioriteit lag om snel werk te maken van de diefstal. Via ons netwerk konden we voortdurend nieuwe informatie geven, maar voor ons bedrijfsbusje was het toen al te laat", verzucht ze.

Daarmee doelt Siebring op het feit dat de bus zaterdagmiddag leeg werd teruggevonden langs het bos aan de Tweede Groenedijk bij Emmer-Compascuum. "Toen was het al te laat", zegt ze. "De nummerplaten waren eraf gehaald en we rekenden uit dat we daardoor ruim 25.000 euro schade hadden. Nog los van de bus zelf trouwens, maar dat die verloren was gegaan, was emotioneel zwaar. Die is namelijk van ex-collega Rieks Platje geweest en hij leeft niet meer. De beelden van de in brand staande bus zien doet dan ook extra pijn."

De politie laat in een korte reactie weten dat er onderzoek wordt gedaan naar de brandstichting. Over mogelijke verdachten worden geen uitspraken gedaan. Wel doet de politie de oproep aan getuigen om zich te melden wanneer ze iets verachtes hebben gezien, wat mogelijk het onderzoek verder kan helpen.

Crowdfundingsactie

Terwijl Siebring en Harold in zak en as zitten, bieden vrienden en collega's de helpende hand door een crowdfundingsactie op te starten. "Zo lief", zegt Siebring. Ze snapt dat er mensen zijn die zeggen: stap naar de verzekering. "Maar helaas kunnen we daar weinig aansprak op doen. Je wilt niet weten hoe lastig het voor een klein geluidsbedrijf als dat van ons was om na coronatijd überhaupt het hoofd boven water te houden", legt ze uit.

Op Grevengrass werd zelfs omgeroepen dat Siebring en Imming slachtoffer waren geworden van diefstal, waarna er met de pet werd rondgegaan en spontaan 1500 euro werd opgehaald. Siebring wordt er bijna emotioneel van hoe erg mensen met hun meeleven. "Na zo'n diefstal raak je enorm gedemotiveerd, maar na zo'n inzamelingsactie krijg je toch weer een beetje hoop. Het is zo'n prachtig gebaar." En ook online loopt het storm . Op Tweede Pinksterdag was rond het middaguur al ruim tienduizend euro ingezameld.

Hoop