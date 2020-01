Drie bewoners willen geen derde keer Pauperparadijs in Veenhuizen

Want dat die vergunning er komt, dat heeft burgemeester Klaas Smid van Noordenveld ze al wel in een gesprek aangekondigd. "We hebben er erg veel last van, en twee keer is volgens ons echt wel genoeg geweest", zegt een buurtbewoonster ook namens de andere twee gezinnen.

Voor het eerst gesprek

Ze wil verder niet met haar naam in de publiciteit. "We zijn bij de vorige keren dat wij protest hadden ingediend voor van alles en nog wat uitgemaakt. Ik wil niet herhalen wat we allemaal over ons heen hebben gehad. Maar het trekt wel een wissel op ons gezin. Ook onze kinderen zijn hier de dupe van."

Ze hebben vorige week persoonlijk gesproken met de burgemeester van Noordenveld, voor het eerst. Dat gebeurde op initiatief van directeur Peter Sluiter van het Gevangenismuseum. "Ik ben naar de buren toegegaan, toen definitief duidelijk werd dat de derde keer Pauperparadijs door zou gaan. Toen merkte ik dat ze graag eens met de burgemeester zouden willen spreken, dat was tot nu toe nooit gebeurd", aldus Sluiter.

"Nee, we hadden de jaren hiervoor nog nooit onze bezwaren toe kunnen lichten. Dat is nu wel gebeurd, en het was een goed gesprek. Al blijven we ertegen. En hij is van plan namens de gemeente een vergunning te verstrekken. Wat we dan doen, daarover beraden we ons nog", zegt de bewoonster.

Overlast beperken

De buren hebben wel te horen gekregen dat ze hun wensen aan kunnen geven, om de overlast zo beperkt mogelijk te maken. "Daarover gaan we onderling in overleg. Zo is het erg onveilig op de Oude Gracht, vanwege af- en aan rijdende auto's die mensen wegbrengen en ophalen", vertelt de buurtbewoonster. "En er staan auto's in de berm." Afsluiting van de weg, zou een oplossing kunnen zijn. "Dat zou kunnen helpen. Maar ik wil er niet op vooruit lopen", zegt de inwoonster.

Of er een officiële bezwarenprocedure komt van de drie buren, en of ze daarvoor een advocaat in de arm nemen, daarvoor is het volgens haar nog veel te vroeg. Dat deden ze twee keer eerder wel, maar zonder succes.

Democratisch recht

Volgens burgemeester Klaas Smid was het goed om eens in een persoonlijk gesprek te horen 'hoe ze alles ervaren als bewoners'. "Ze hebben er last van. Daarvoor zijn ze er niet komen wonen. Maar hoe ze als bezwaarmakers zijn beschimpt, dat vinden ze ook heel erg. Dat kan ik snappen. Maar verder blijven we het oneens. Wij zien toch zeker de meerwaarde voor Veenhuizen van een derde keer Pauperparadijs."

Smid kijkt dan vooral naar het algemeen belang van Veenhuizen. "We vinden dat er zwaarwegende belangen zijn voor het dorp zelf, maar ook voor onze gemeente en de regio om toch die derde reeks voorstellingen door te laten gaan." Zo wijst de burgemeester onder meer op de economische spin-off. "Er zijn veel mensen die er bij baat bij hebben, zoals onze horeca. En Veenhuizen komt hiermee positief in het landelijke nieuws. Dat is goed voor de toekomst van het dorp, ook vanwege de Unesco-status die eraan komt. Maar de rest van het dorp is ook enthousiast, een groot deel helpt mee als vrijwilliger. Dat deze mensen er last van hebben, dat is jammer. Maar het is hun goed recht om bezwaar te maken. We leven in een democratie."

Praktische oplossingen

Wel geeft Smid aan dat 'er nadrukkelijk zal worden gekeken naar praktische oplossingen die door de bezwaarmakers aangegeven worden'. "Daar waar het kan, gaan we proberen het op te lossen, en ook in de vergunning opnemen." Wanneer die vergunning er is, kan Smid niet zeggen, omdat er een hele procedure aan vooraf gaat. "En natuurlijk zijn blijven we ook alert tijdens de voorstellingen. Als er klachten zijn, of dingen niet goed gaan, grijpen we in."

Het Pauperparadijs wordt komende zomer voor de derde keer tussen juni en augustus opgevoerd op het binnenterrein van het Gevangenismuseum. Er zijn vijftig voorstellingen gepland, maar er is uitbreiding mogelijk naar zestig, als er voldoende belangstelling is. De gemeente Noordenveld staat garant voor twee ton voor het theaterspektakel. Ook is er een Stichting Vrienden van het Pauperparadijs opgestaan. Dat zijn ruim twintig ondernemers uit de regio, die elk voor 2.500 euro garant staan.

Stichting Pauperparadijs, die de derde reeks uitvoert zonder subsidie, wilde eind december 20.000 tickets in de voorverkoop kwijt zijn, om het spektakel door te laten gaan. Dat werden er 15.000. Toch werd besloten het stuk over de ontstaansgeschiedenis van de strafkolonie, definitief voor de derde keer in Veenhuizen op te voeren. Vooral vanwege de positieve reacties en ondersteuning van meerdere kanten.

