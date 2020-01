Herinneringscentrum Kamp Westerbork richt zich ook op Duitse subsidies

Herinneringscentrum Kamp Westerbork wil al een lange tijd verbouwen. Ondanks, dat de plannen vanwege de vondst van een zeldzame vleermuizenkraamkamer eerst zijn uitgesteld, zijn de verbouwplannen nog niet van tafel. "Wij hopen op hetzelfde succes via fondsenwerving", vertelt José Martin, woordvoerder van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. "We zijn heel blij voor onze collega's. Plus, wij zitten natuurlijk nog dichter bij de Duitse grens."

Het herinneringscentrum stuurt al een langere tijd aan op het Duitse achterland. Het aantal familievragen uit het buurland richting het voormalige kamp neemt volgens Martin de laatste jaren daarom sterk toe. "Er is niet meteen meer behoefte, maar we worden wel sneller ontdekt. Deze plek vertelt ook de geschiedenis van Duitse slachtoffers. De meeste vluchtelingen van hen zijn ook via Westerbork gedeporteerd. "

Samenwerking

Ook Duitse organisaties weten volgens Martin het Herinneringscentrum steeds makkelijker te vinden. Zo kwam de gemeenteraad van de gemeente Emlichheim recent langs om het voormalige kampterrein te bezoeken. Binnenkort zal ook de burgemeester van deze Duitse gemeente, Daniela Kösters, haar bijdrage leveren bij het gesproken monument 'De 102.000 Namen Lezen'. Op vrijdag 24 januari leest Kösters samen met de burgemeester van de gemeente Coevorden namen voor van gedeporteerde en vermoorde Joden, Sinti en Roma.

Gevoelig

Dat Kösters is gevraagd als gastspreker is best bijzonder, want in het verleden was er vanuit Nederland, met name rond de jaren '80, veel verzet tegen een samenwerking met Duitsland. Dat komt volgens onderzoeker Dirkje Mulder-Boers doordat de geschiedenis anders verwerkt werd. "Ik heb Duitsers gehoord die vertelden: 'We zijn altijd welkom, behalve op 4 en 5 mei'," zo vertelde Mulder-Boers eerder in het radioprogramma Drenthe Toen.