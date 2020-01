Minder animo bij Drentse onderwijzers voor nieuwe staking

Er is bij onderwijzend personeel in Drenthe minder animo voor de nieuwe onderwijsstaking op 30 en 31 januari. Die conclusie trekt directeur/bestuurder Zweers Wijnholds van stichting Bijeen, een koepel van 13 openbare scholen in Hoogeveen.

Vakbonden als FNV en AOB hebben leerkrachten opgeroepen om op 30 en 31 januari opnieuw het werk neer te leggen. Het wordt dan de vierde onderwijsstaking sinds de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Inzet is vooral het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, het verlagen van werkdruk en het aanpakken van het lerarentekort.

In november stelde het kabinet al extra geld beschikbaar, een eenmalig bedrag van 300 miljoen, plus jaarlijks bijna 100 miljoen voor het verlichten van de werkdruk.

Goodwill

Dat resultaat is volgens Wijnholds voor veel van zijn personeelsleden reden om af te zien van een nieuwe staking. "Ook als bestuur zeggen we: staken is natuurlijk een recht, maar het lijkt ons nu niet zo'n goed idee. Ik merk ook bij de mensen dat de bereidheid beduidend minder is. Er is het nodige bereikt, dan moet je oppassen dat je je hand niet overspeelt en je goodwill kwijtraakt."

Wijnholds zegt deze geluiden ook te horen bij andere schoolbesturen. "We hebben in Hoogeveen een overleg gehad en daar kwam dit ook duidelijk naar voren. De actiebereidheid is duidelijk minder."

Bij CKC Drenthe, de koepelorganisatie van christelijk basisonderwijs in onder andere Assen, is nog niet helemaal duidelijk of de aangesloten scholen aanhaken bij de nieuwe staking. "Het beeld is nogal divers", zegt voorzitter Albert Velthuis van het college van bestuur. "Er zijn mensen die heel overtuigd wel gaan staken, maar andere juist zeker niet. Ik vind het ook echt een individuele afweging."

Voor ouders kan een nieuwe staking problemen opleveren. Want in principe worden de leerlingen van een stakende onderwijzer naar huis gestuurd, aldus Velthuis. "Als je dat niet doet dan breek je in principe een staking en dat hoort niet. Maar als ouders echt in grote problemen komen, dan wordt er uiteraard iets geregeld."

Scholen dicht

De 12 scholen die vallen onder de stichting PrimAH voor openbaar onderwijs in Aa en Hunze zijn in elk geval op 30 en 31 januari dicht als de bonden bij hun stakingsoproep blijven, zo schrijft directeur/bestuurder Jeroen Kleyberg vandaag in een brief aan ouders. Hij spreekt van een 'politieke staking', maar zegt wel begrip te hebben voor de nieuwe acties.