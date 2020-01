Kunstenaarscollectief KIK in Kolderveen houdt op te bestaan

De stichting Kunst in Kolderveen (KIK) stopt er mee. De stichting heeft al een aantal jaren geen structurele subsidie meer. Daardoor is het moeilijk om grote kunstprojecten op te zetten. "Je vraagt mensen om gratis te werken en eerst zelf fors te investeren. Dat kan niet", zo zegt Mieke Conijn van KIK.

De stichting is gehuisvest in de voormalige melkfabriek van Kolderveen. Ze zijn ooit opgericht voor en door kunstenaars en al zo'n vijftien jaar actief in het organiseren van grote kunstprojecten. Bijvoorbeeld een project rondom de pauperportretten, waarbij van nazaten van kolonisten in het gebied van Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord foto's zijn gemaakt die een plek in het landschap hebben gekregen. Maar ook bij de kunstmanifestatie IntoNature zijn ze betrokken, komend jaar gehouden in het Bargerveen.

Geen subsidie meer van overheden

KIK kreeg tot zes jaar geleden van de gemeente Meppel en de provincie Drenthe jaarlijks 100.000 euro subsidie. De gemeente en provincie zijn daarmee gestopt. Wel willen ze financieel meewerken aan projecten. Ook voor het gebruik van de melkfabriek in Kolderveen hoefden ze geen huur te betalen aan de eigenaar. Maar dat is voorbij. In de melkfabriek kregen kunstenaars de kans om te werken aan projecten. "De voorinvestering van een groot kunstproject is duur en kost tijd. Dat kan alleen maar met een basisfinanciering. Van daaruit kan je dan fondsen aanschrijven voor een projectsubsidie."

En dus houdt de stichting na vijftien jaar op te bestaan. "Het gaat niet meer." Betrokkenen zijn inmiddels ingelicht. Ook de medewerkers die ervoor zorgden dat de kunstprojecten werden uitgevoerd en de vrijwilligers. De afgelopen tijd heeft het bestuur van de stichting met hulp van de provincie Drenthe gekeken naar een nieuwe manier van werken. "We hebben met elkaar gekeken of het anders kan. Daar hebben we een plan voor gemaakt en voorgelegd aan de provincie. Maar het is afgewezen."

Alleen IntoNature nog

Nu rest de stichting alleen maar de taak om af te bouwen. De ruimtes in de melkfabriek worden leeggehaald. Er wordt gekeken wat er met de eigendommen gedaan kan worden. "We kijken nog wel of we eindactiviteit kunnen organiseren. Daarna gaat de deur dicht. Dat doen we met pijn in ons hart. Maar het kan niet anders."

En de inbreng in het kunstproject IntoNature? "Daar blijven we komende zomer wel bij betrokken. Dat is ook de laatste activiteit. Dan is deur definitief dicht. Eind september is het klaar.

