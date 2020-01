'Natuur lost zacht winterweer zelf op'

De gemiddelde temperatuur in deze periode van het jaar ligt rond de zes graden, nu is dat bijna tien graden. Dat verschil heeft ook gevolgen voor de natuur. Sommige dieren komen uit hun winterslaap omdat ze denken dat het lente is, bloemen komen uit de grond zetten en mollen kunnen ongestoord hun gang gaan omdat de grond niet bevroren is. "Het komt de laatste jaren vaker voor, zo ook in 2013 en 2014. De natuur blijft ons verbazen, maar is erg veerkrachtig en kan omgaan met dergelijke situaties", legt Van Son uit.

'Dieren hebben wel last'

Ondanks dat de natuur zich weet te herstellen, hebben dieren wel last van het weer. "Dieren die in winterslaap zijn, zoals egels, worden soms wakker door de warmte. Dat is eigenlijk helemaal niet goed voor zo'n dier. In de herfst vult een egel zijn maag, maar als een egel in de winter wakker wordt is het lastiger voor het dier om aan eten te komen. Voor insecten is het ook geen goed weer: al die nattigheid zorgt voor schimmels en daar kunnen die dieren erg slecht tegen. Het zou beter zijn als we in februari een lange termijn standvastig weer hebben", vult de boswachter aan.

'Geen effect op lente'

Bloemen die nu opkomen of gras dat blijft groeien; het heeft volgens Van Son weinig effect voor de lente. De planten die nu groeien zullen blijven staan, mits er geen stevige vorstperiode komt. "Maar als het wel gaat vriezen, start het traject weer opnieuw en komt alles weliswaar wat later weer op gang", sluit hij af.