Meer onderzoek naar zaak verkrachting bejaarde vrouw bij Schipborg

Advocaat Ubo van Ophoven mag acht getuigen verhoren in de zaak tegen een 26-jarige man uit Zuidlaren, die verdacht wordt van verkrachting van een bejaarde vrouw bij Schipborg op 6 juli vorig jaar. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag.

De man ontkent dat hij de dader is en Van Ophoven wil dat vrienden van hem, bij wie hij op de middag van de verkrachting zou zijn geweest, vertellen hoe laat hij er was en hoe laat hij is weggegaan. De Zuidlaarder was met hen aan het sleutelen aan een crossauto, bij een van hen in de schuur in Zuidlaren, zegt hij.

Telefoon slachtoffer onderzoeken

Eén van hen verklaarde eerder bij de politie dat de man een tijdje weg is geweest in de tweede helft van de middag. Omdat het 76-jarige slachtoffer naar eigen zeggen tussen ongeveer vier uur en half zes die middag in natuurgebied De Strubben/Kniphorstbosch aan het nordic walken was toen ze daar verkracht werd, is het volgens Van Ophoven belangrijk dat ook andere vrienden die aan het klussen waren worden verhoord.

Ook wil de advocaat dat de politie nog onderzoek doet naar het tijdstip waarop de telefoon van het slachtoffer op 6 juli precies in het natuurgebied tussen Schipborg en Annen was. De rechtbank wil dat ook. Op die manier moet er een beter beeld ontstaan de locatie van de Zuidlaarder.

Tweelingbroer

Het Openbaar Ministerie zegt dat uit telefoongegevens blijkt dat de man de tweede helft van de middag in het natuurgebied was, maar dat bewijst nog niet dat hij de dader is, vindt zijn advocaat. Ook zijn DNA-sporen op de kleding van het slachtoffer zijn in twijfel te trekken, vindt hij, omdat zijn tweelingbroer hetzelfde DNA heeft. De man is ook opgepakt, omdat er DNA van zijn broer in de landelijke databank zat.

De broer heeft een sluitend alibi, vertelde de officier van justitie op een eerdere zitting in oktober. Dat betwijfelt Van Ophoven, maar hij vroeg niet om verder onderzoek naar waar de broer precies was. "Dat is de taak van de aanklager", reageerde hij.

Filmpje

Van Ophoven wilde eigenlijk tien getuigen verhoren, maar de rechtbank gaf hem niet voor alle tien toestemming. Wel mag hij van de rechtbank een filmpje bekijken dat een politieagent heeft gemaakt van de manier van lopen van zijn cliënt. Die zou hetzelfde zijn als het slachtoffer na de verkrachting bij de politie beschreef. De advocaat wil het met eigen ogen zien.

In de dagen na de verkrachting hield de politie de Zuidlaarder eerst een paar dagen in de gaten voor ze hem op de avond van 9 juli klemreden bij zijn woonplaats en aanhielden

Boos

De man was zelf bij de zitting, maar zei weinig. Toen de rechtbank bepaalde dat hij drie maanden langer vast blijft zitten, werd hij boos. Hij gooide zijn stoel om en vloekte toen de twee politieagenten die hem begeleidden hem mee terug namen naar zijn cel.

Het is nog niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.

