Kinderen Gerrit Jan van D. bij eerste rechtszitting Ruinerwold

In deze boerderij in Ruinerwold woonde Gerrit Jan van D. jarenlang met zes van zijn kinderen verborgen voor de buitenwereld (foto: RTV Drenthe / Fred van Os)

Kinderen van Gerrit Jan van D. zijn volgende week dinsdag aanwezig bij de eerste openbare zitting in de rechtbank in Assen over de zaak Ruinerwold. Er is voor hen 'elders in het gebouw' een speciale plek ingericht om de zaak te volgen, zo bevestigt een rechtbankwoordvoerder.

Hoeveel van de tien kinderen bij de rechtszaak zijn, kan de woordvoerder niet zeggen. "Ze komen, en er is een aparte plek in het gebouw voor ze, maar hoeveel er komen, dat weet ik niet."

Vrijheidsberoving en mishandeling

Vader Gerrit Jan van D. (67) wordt verdacht van vrijheidsberoving van negen van zijn tien kinderen. Met zes ervan woonde hij jarenlang verborgen in een afgelegen boerderij in Ruinerwold aan de Buitenhuizerdijk. Medio oktober werden ze daar door de politie ontdekt, met hun vader en de Oostenrijkse klusjesman Josef B., nadat de oudste zoon van 25 jaar zich meldde bij een café in Ruinerwold.

Ook wordt de man verdacht van mishandeling van zijn kinderen. Behalve de zes in de boerderij, waren er nog drie oudere kinderen die het gezin al eerder ontvlucht waren. Twee van die oudste kinderen zouden seksueel misbruikt zijn, is de verdenking. Verder wordt de man beschuldigd van witwassen. Er lag een som geld van 97.000 euro in huis.

Vader niet bij zitting

De vader zelf is niet bij de zitting aanwezig. Hij ligt sinds zijn aanhouding in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Drie jaar geleden kreeg de man een beroerte en is sindsdien voor een deel verlamd en bedlegerig. Praten kan hij niet, waardoor verhoor nog niet mogelijk is geweest. Op de zitting dinsdag zal het Openbaar Ministerie (OM) aangeven of en hoe de man gehoord kan worden.

Klusjesman Josef B. is wel bij de zitting. De 58-jarige Oostenrijker, die het gezin hielp door onder meer eten en levensmiddelen voor ze te regelen, en daarvoor ook al jarenlang zaken deed met de vader in de houtbewerking, is wel bij de zitting. Hij was officieel de huurder van de boerderij.

Josef B. wordt net als de vader ook beschuldigd van vrijheidsberoving van de kinderen en van witwassen. Maar volgens zijn advocaat ontkent de Oostenrijker dat. Hij zou zelf niet in de boerderij zijn geweest waar het gezin jaren zat. Ook wordt de klusjesman, samen met Gerrit Jan van D., ervan verdacht in 2009 in Meppel maandenlang een 69-jarige man uit Oostenrijk te hebben vastgehouden.

Grote mediabelangstelling

Vanuit de media is grote belangstelling voor de zaak. De rechtbank heeft meer dan dertig aanmeldingen van diverse media. Daarvan komt een aantal uit Oostenrijk en Duitsland. De vondst van het geïsoleerde gezin in Ruinerwold was vorig jaar wereldnieuws. Ook voor gewoon publiek is er volgens de rechtbank een zaal geopend. Hoeveel plek er is, kon de rechtbankwoordvoerder niet zeggen.

Boek Spookhoeve Ruinerwold

Er komt deze week ook een boek uit over de vondst van het boerderijgezin. Donderdag verschijnt het boek 'Spookhoeve Ruinerwold, mysterie van een duister gezin ontrafeld'. Het is geschreven door Silvan Schoonhoven en Marcel Vink, twee journalisten van De Telegraaf. Ze hadden gesprekken met bekenden, vrienden, buren en betrokkenen. Ook kregen ze toegang tot duizenden documenten en persoonlijk materiaal.

De Rijksrecherche doet nog onderzoek naar De Telegraaf, nadat de krant vorig jaar november informatie publiceerde uit het strafdossier. De Telegraaf-journalisten hadden dat 'via een geheime bron' in handen gekregen. Het OM nam dat hoog op, 'omdat slachtoffers in vertrouwelijkheid hun verhaal hebben gedaan'. Volgens een woordvoerder van het OM is het onderzoek, over hoe de informatie kon lekken 'nog in volle gang'. Maar het OM neemt verder geen stappen om de verschijning van het boek tegen te houden.

Lees ook: