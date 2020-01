Talent Hannah Mae uit Emmen: Juf of zangeres?

Mijn passie is de muziek, maar ik vind het lesgeven ook heel erg leuk. Vooral de interactie met de kinderen" Hannah Mae, muzikant

De afgelopen weken waren druk voor Hannah Mae. Soms moet ze meerdere keren per week naar Hilversum om op te treden voor radio of tv. Toch wist ze ook nog tijd te vinden om aan haar studie te werken en les te geven aan de kinderen van 't Eenspan. "Het is soms wel druk en ik moet goed plannen wanneer ik wat ga doen, maar op zich is het goed te combineren. Het scheelt ook dat ik een hele fijne, aardige mentor heb die het niet erg vindt als ik eerder weg moet voor een optreden", aldus Mae.

De meeste kinderen in de klas zijn helemaal gek van juf Hannah. De muziekles is natuurlijk favoriet. "De juf neemt vaak een gitaar mee en gaat dan met ons muziek maken in de klas. Ik vind dat ze een hele mooie stem heeft", zegt een meisje in de klas.

Mentor Karin de Bruin is heel blij met haar stagiair. Ze denkt dat er voor Mae zeker een toekomst is weggelegd als docent. "Ik ben heel blij met haar in de klas. Ze is heel attent en aardig naar de kinderen toe. Ze bereidt de lessen goed voor en er is altijd een fijne sfeer in de klas als ze er is. Dat is heel belangrijk."

Ik gun het haar ook echt dat ze doorbreekt als zangeres, maar ik zou haar ook graag als collega naast me willen hebben" Karin de bruin, mentor van Hannah Mae

Toekomst

Mae is samen met Lars Koehoorn, Leon Moorman, Meadowlake en The Vices genomineerd voor de titel 'talent van het jaar' op het Popgala Noord. Ze hoopt dat ze wint, al zou ze het ook niet erg vinden als collega Leon Moorman er met de prijs vandoor gaat. "Er zijn op dit moment veel goeie singer/songwriters uit Emmen die goed bezig zijn. Je hebt ook Isa Zwart en Daisy Bellis, die gisteren haar eerste single heeft uitgebracht. Dus er is zeker iets aan het broeien hier in Drenthe.

Dit jaar werkt Mae gestaag door aan haar muziekcarrière. Ze wil graag een tweede single uitbrengen en uiteindelijk een album. Haar grote droom is een eigen theatertour, maar daarvoor moet er eerst meer materiaal worden geschreven. Ook vindt ze dat ze nog te weinig ervaring heeft op het podium.

Of toch juf?

Mae probeert haar muziekactiviteiten zoveel mogelijk om haar studie heen te plannen, want ook daar wil ze slagen. "Of ik er nou tien jaar over doe of het in één keer: ik moet en zal dat diploma halen. En verder hoop ik dat ik later fulltime bezig kan met de muziek, want daar ligt toch wel mijn hart. Dat is echt wat ik het allerliefste doe", aldus Mae.