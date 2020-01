Man wil ingrijpen bij vermeende familieruzie, maar krijgt als 'dank' zelf klappen

De man werd op 6 september in een café aan de Grote Kerkstraat in elkaar geslagen (foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Hij probeerde een 18-jarige man te helpen, die door zijn vader (39) in elkaar geslagen werd, maar kreeg als 'dank' zelf klappen en werd ook in zijn gezicht geschopt. Een voormalige eigenaar van een snackbar in Meppel kan er nog steeds niet over uit, bleek vandaag in de rechtbank in Assen.

De man werd op 6 september in een café aan de Grote Kerkstraat in elkaar geslagen door de vader en de zoon uit Meppel, dat vindt de officier van justitie bewezen. Dat hij ook door beiden in het gezicht is getrapt, is volgens haar niet te bewijzen, omdat het slachtoffer de enige is die dat verklaart. Getuigen uit het café en ook de 39-jarige Meppeler hebben wel verklaard dat de snackbarhouder trappen heeft gehad, maar niemand heeft het over zijn gezicht.

Angst

Het slachtoffer uit Almere, dat een snackbar aan dezelfde straat in het centrum van Meppel had, liep blauwe plekken en zwellingen op in zijn gezicht en had een hersenschudding. Hij kon naar eigen zeggen vier weken niet werken en kampt nu met angst- en depressieklachten. Hij durft nog steeds niet alleen in Meppel te komen. De man eist ruim 25.000 euro schadevergoeding.

Werk- en celstraffen

De twee Meppelers werden aanvankelijk verdacht van poging tot doodslag, maar moeten worden veroordeeld voor poging tot zware mishandeling omdat het schoppen in het gezicht niet kan worden bewezen, vindt de officier.

Ze eiste 160 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf tegen de 39-jarige vader. Tegen zijn zoon eiste ze dezelfde werkstraf en 130 dagen cel, waarvan negentig dagen voorwaardelijk. De 18-jarige man heeft veertig dagen in voorarrest gezeten en hoeft van de officier niet terug de cel in.

'Dronken'

De eis tegen de zoon is iets hoger, omdat hij tijdens Donderdag Meppeldag op 26 juli volgens het Openbaar Ministerie ook een andere man heeft mishandeld. De 18-jarige ontkent dat.

Of hij op 6 september de snackbarhouder heeft geslagen en geschopt in het café aan de Grote Kerkstraat, zegt hij niet meer te weten, omdat hij vijf a zes grote glazen bier op had en dronken was. De rechter die hem ondervroeg had moeite hem te geloven.

'Geen ruzie'

De ex-snackbarhouder ging die dag de kroeg binnen, omdat hij zag dat de vader de zoon in elkaar aan het slaan was. "Dat deed ik niet", reageerde de 39-jarige vader in de rechtszaal. "Ik stuurde mijn zoon de zaak uit, omdat hij dronken en vervelend was. Hij struikelde over een barkruk en ik trok hem op dat moment van de grond. Wij hadden geen ruzie."

Het slachtoffer pakte de vader vast en trok hem van de zoon af. Daarom gaf de vader de man uit Almere een vuistslag vol in het gezicht. Meer had hij naar eigen zeggen niet gedaan. Volgens getuigen gingen vader en zoon daarna los op het slachtoffer. De man kon uiteindelijk naar buiten, zijn toenmalige zaak in vluchten.

Beide Meppelers hebben al een strafblad. De officier van justitie wil dat de zoon, naast zijn werkstraf, reclasseringsbegeleiding en een agressietraining krijgt.

Uitspraak: 28 januari.