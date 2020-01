Assen zoekt ondernemer die strandpaviljoen wil bouwen bij Baggelhuizerplas

De gemeente Assen is op zoek naar een horecaondernemer die aan de slag wil bij de Baggelhuizerplas. De recreatieplas aan de rand van Assen is erg in trek bij beachvolleyballers, crosslopers, mountainbikes en wandelaars.

Het huidige strandpaviljoen is in 2009 gebouwd als tijdelijke voorziening. Door de jaren heen is er een tijdelijke vergunning afgegeven voor het gebouw en een aantal malen verlengd. Het opnieuw verlengen van de vergunning is niet meer mogelijk. Omdat het college graag een strandvoorziening op deze plek wil behouden is nu een marktverkenning voor een permanent paviljoen gestart. Horecaondernemers kunnen tot 1 maart 2020 hun interesse kenbaar maken.

Nieuw paviljoen

In de verkenning onderzoekt de gemeente of en onder welke condities ondernemers interesse hebben om op de huidige locatie een nieuw strandpaviljoen te bouwen en te exploiteren. Aan de hand van de informatie uit de marktverkenning bepaalt het college vervolgens wat de mogelijkheden zijn. De uitkomst van de marktverkenning is rond de zomer 2020 bekend.

De horecavoorziening bij de recreatieplas wordt al jaren gerund door mensen van zorgorganisatie Phusis als dagbesteding. Die runt ook de horeca in het Duurzaamheidscentrum in het Asserbos. De gemeente heeft in afwachting van de plannen voor het nieuwe paviljoen, het contract met Phusis voor het paviljoen aan de Baggelhuizerplas nog eens met twee jaar verlengd.