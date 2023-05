Auto kantelt op rotonde bij Klijndijk, bestuurder onbekend

Bij een ongeluk op de rotonde tussen de Slenerweg en Odoornerweg bij Klijndijk is gisteravond iemand gewond geraakt. Drie inzittenden zijn door de politie meegenomen voor verhoor, een iemand is aangehouden.

Omdat voor de politie niet bekend was wie nu daadwerkelijk had gereden, zijn de inzittenden meegenomen naar het politiebureau voor een verklaring. De eigenaar van de auto is aangehouden. Wie heeft gereden is nog niet bekend.