Drent vaart in luchtballon over Saoedi-Arabië: 'Je zegt niet direct ja'

Van Roest voer in de lucht over Arabische natuurgebieden (foto: Herman van Roest)

Herman van Roest uit Roden is net terug van een bijzonder avontuur in Saoedi-Arabië. Hij deed mee aan een wereldrecordpoging met luchtballonnen in het omstreden Arabische land.

De Drent deed tijdens een Saoedisch festival mee aan een zogeheten night glow, waarbij meerdere luchtballonnen ondersteund door muziek worden verlicht door de ballonbranders. "Normaal gebeurt dat met vier of vijf ballonnen, maar de organisatie in Saoedi-Arabië wilde honderd luchtballonnen op een rij van drie kilometer lang", vertelt Van Roest over de recordpoging. "De poging is geslaagd, daarom staan we nu in The Guinness Book of Records."

Toeristen

Het bedrijf van Van Roest, dat handelt in ballonvaarten, werd benaderd door een ballonbedrijf uit Hengelo dat contacten heeft met Saoedi-Arabië. Het land wil de omgeving graag meer in kaart brengen voor toeristen. Om die reden gingen de luchtballonnen massaal de lucht in.

Van Roest is te spreken over het land, dat volgens hem erg gastvrij was. "En we voeren over ruïnes, waar je normaal gesproken alleen onder begeleiding van een gids heen mag. Dat we daar overheen mochten, was een mooie en unieke belevenis."

Misdadig regime

De Drentse ondernemer twijfelde wel even of hij naar het ultraconservatieve Arabische land, dat bekendstaat om haar misdadige regime, moest afreizen. "Je weet natuurlijk wat voor een land dat is", zegt Van Roest. "Je zegt niet meteen ja. We waren met een grote groep, dus dan kan er weinig verkeerd gaan. Of ik nagedacht heb dat ik word gebruikt in het charme-offensief van Saoedi-Arabië? Nee, dat heb ik niet in mijn keuze meegenomen."