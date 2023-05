Een automobilist heeft afgelopen nacht voor een ravage gezorgd aan de Tweede Bokslootweg in Emmen.

Even na half twee schoot de bestuurder rechtdoor in een bocht. Hij ramde vervolgens een lantaarnpaal en eindigde in het hekwerk van het Getec-terrein. Na het ongeluk moesten de twee inzittende zich laten nakijken, maar zij bleken ongedeerd. De politie heeft het duo meegenomen naar het bureau.