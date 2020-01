Drenthe krijgt zes nieuwe waterstof tankstations

Resato bouwt deze vulpunten en is gespecialiseerd in het op druk brengen van waterstof. Waterstof is een duurzame brandstof dat wordt gemaakt van elektriciteit. Bij de verbranding in een motor is de enige uitstoot een beetje water. Maar er zijn nog maar een beperkt aantal voertuigen die op waterstof rijden. Bovendien zijn er bijna geen tankstations in Drenthe die waterstof aanbieden.

Daar willen Resato en Orange Gas wat aan doen. Orange Gas biedt op verschillende plekken al groen gas aan als brandstof. Vijf van de zes stations zijn openbaar. De zesde komt op het terrein van een installatiebedrijf in Coevorden. De provincie Drenthe steunt het project. De installateur krijgt van de provincie een financiële bijdrage voor de bouw van het station.

De bouw van deze stations is het begin van een dekkend netwerk volgens initiatiefnemers Resato en Orange Gas. Er wordt in dit project ook samengewerkt met de Gasunie. In Drenthe rijden inmiddels wel verschillende bussen van Qbuzz op waterstof. Maar ze kunnen maar op een paar plekken in het Noorden tanken.