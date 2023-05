'Monsterwesp' in Hooghalen gespot

In Hooghalen is onlangs een Aziatische hoornaar gevonden, meldt het platform Stop Invasieve Exoten. Voor zover bekend is Hooghalen de tweede Drentse plaats waar deze zogenoemde 'monsterwesp' is gezien. In 2021 werd de hoornaar ook in Meppel gevonden.

Op 21 mei werd het exemplaar in Hooghalen aangetroffen, blijkt uit een melding op de website Waarneming.nl. Het gaat om een koningin, die een nest aan het bouwen was.

Naar het noorden

De Aziatische hoornaar is een 'invasieve exoot'. Oorspronkelijk komt hij voor in het zuidoosten van Azië. Deskundigen zijn bang dat hij hier erg schadelijk is voor inheemse bijen.

In 2017 werd in Zeeland het eerste exemplaar gevonden. Sindsdien rukt hij steeds verder op naar het noorden van het land. Alleen in Friesland en Groningen is de monsterwesp nog niet gespot.