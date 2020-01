Zorg moet beter bij woonzorgboerderij Huize P.R. Derks in Ruinerwold

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is niet tevreden over de geleverde zorg bij woonzorgboerderij P.R. Derks in Ruinerwold (foto: RTV Drenthe)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is niet te spreken over de geleverde zorg bij woonzorgboerderij Huize P.R. Derks in Ruinerwold, zo blijkt uit een vandaag openbaar gemaakt rapport.

De risico's, wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van cliënten worden onvoldoende afgewogen bij het bepalen welke zorg of ondersteuning nodig is. Zo ziet de inspectie bijvoorbeeld bij een cliënt met risico's op hallucinaties geen doel en actie om deze klachten te voorkomen of op de juiste wijze te begeleiden.

Ook is de inspectie er niet over te spreken dat de locatie niet voor iedere cliënt een actueel zorgleefplan heeft. Daarnaast wordt onvoldoende aangestuurd op verbetering van de kwaliteit van zorg, zo vindt de inspectie. Ook beschikken de zorgverleners niet over een actueel medicatieoverzicht en een actuele toedienlijst van de apotheek.

De inspectie vindt wel dat eigenaren Bertil en Yvonne Berghuis zeer betrokken zijn bij Huize P.R. Derks.

Vertrouwen

De woonzorgboerderij krijgt een half jaar de tijd om orde op zaken te stellen. Dan komt de inspectie voor een vervolgbezoek. De inspectie heeft er vertrouwen in dat Huize P.R. Derks de noodzakelijke verbeteringen doorvoert.

Volgens mede-eigenaar Yvonne Berghuis zijn de dossiers van de cliënten inmiddels op orde. Verder deelt ze niet alle kritiek van de inspectie, bijvoorbeeld over verbetering van kwaliteit. "We hebben ieder jaar met het personeel een vergadering. Dan huren we iemand in van de GGZ die uitlegt hoe om te gaan met moeilijk gedrag. We vragen dan aan de medewerkers om dan naar hun eigen rol daarin te kijken", aldus Berghuis. Ook is er volgens haar een scholingsplan.

Huize P.R. Derks is een woonzorgboerderij gelegen in het buitengebied van Ruinerwold. De boerderij is ingrijpend verbouwd en biedt sinds 2016 verpleeghuiszorg en verzorging aan maximaal twaalf cliënten.