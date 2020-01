Hannah Mae Beste Talent op Popgala Noord: 'Ze gaat het verder schoppen dan Drenthe'

De carrière van Hannah Mae is in een stroomversnelling geraakt (foto: RTV Drenthe)

Ze had niet gedacht dat haar zangcarrière afgelopen jaar zo'n vlucht zou nemen, maar mede door de hit Back to You gebeurde dat wél. En daardoor werd Hannah Mae vanavond op het Popgala Noord van Eurosonic Noorderslag (ESNS) uitverkozen tot Beste Talent. Tijdens de uitreiking van de award kon ze haar geluk niet op.

Op het gala werden in totaal acht awards uitgereikt in verschillende categorieën. Voor Beste Talent was naast Mae ook Leon Moorman uit Barger-Compascuum genomineerd. Lars Koehoorn, Meadowlake en The Vices completeerden het vijftal genomineerden, maar uiteindelijk ging de zangeres uit Emmen er met de felbegeerde award vandoor.

'Volwassen geluid'

"Met nog maar één uitgebracht nummer heeft ze al meer dan een miljoen streams te pakken, Back To You was topsong bij Radio 2 en Mae was onder meer te gast bij RTL4. Ze is inmiddels onder de begeleidende vleugels van Ilse de Lange en werd al geboekt voor het Americana festival Tuckerville. Hannah Mae heeft een volwassen geluid en gaat het zeker verder schoppen dan de landsgrenzen van Drenthe", luidde het jurycommentaar.

Die jury bestond uit Joey Ruchtie (programmeur ESNS), de artiestenmanagers Froukje Bouma en Walter Flapper, Marlene Bakker (artiest), Bert Vos (directeur Simone FM), Floor Oostra (marketeer Spot Groningen), Robert Bangma (directeur Minerva Academie voor Popcultuur) en Gino Spijkerman (eigenaar Interstage).

Overige genomineerden

Onze provincie had nog een aantal ijzers in het vuur op het Popgala Noord. Joost Dijkema was genomineerd in de categorie Beste Artiest, maar de gitaarvirtuoos uit Rolde moest de prijs in zijn categorie laten aan Blanks. Café De Amer in Amen en Het Podium in Hoogeveen maakten kans om uitgeroepen te worden tot Beste Podium, maar die prijs ging naar Poppodium Vera in Groningen. Mertens AVR uit Eelde (Beste Technische Leverancier en FestiValderAa in Schipborg (Beste Festival) konden ook op een nominatie rekenen, maar gingen eveneens niet met een prijs naar huis.

