Hoe zijn de wegen vol zwerfkeien ontstaan?

Waarom zijn er vooral kei-wegen in Drenthe? Ook dat is in tweeën op te delen. Ten eerste lagen hier veel keien, zoals de hunebedden. Daarnaast kwamen er veel keien naar boven tijdens het ontginnen van heidevelden. Zo hoefde de vervoerders van boomstappen, dat is het rechte deel van de boom zonder de wortels en takken, niet over de moeilijk begaanbare zandwegen.

Overigens liggen er niet alleen in Drenthe kei-wegen, ook in de provincie Groningen zijn ze te vinden. Die keien daarvoor kwamen wel per schuit uit Drenthe.

Verkleinen door water en buskruit

Hoe werden die grote keien eigenlijk kleine keien? Dat deden ze op verschillende manieren. In de begintijd werden de keien verhit en vervolgens afgekoeld in water. Daarbij knapten de keien in kleine stukjes. Ook werden gaten in keien gevuld met water en wanneer het dan vroor knapte zo'n kei ook in kleinere stukken.