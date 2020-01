Omwonenden Lhee en Annen willen geen bushalte en laadpalen Qbuzz

In Annen wil Qbuzz op de eindhalte van Qlink 5 elektrische laadpalen en voorzieningen bouwen. Omwonenden zijn daar niet blij mee. Ze vrezen een busstation voor de deur.

'Wij willen geen laadstation'

De omwonenden in Annen zijn tegen de laadpalen voor elektrische bussen. Ze willen ze niet bij de huidige eindhalte aan de Anloërweg, zoals het eerste plan was. Maar ook niet vlak daarbij op een braakliggend stuk grond naast de benzinepomp en garage van Stadman. Op dat stuk grond van de garagehouder wil Qbuzz de laadpalen, een transformatorhuisje en een keerlus voor de bussen aanleggen. Het gaat om een tijdelijke oplossing.

De omwonenden vrezen overlast van de bussen en van het licht. Buurman Bas Wijbergen heeft nu al lichtoverlast van het tankstation, als daarnaast ook de laadplek van de bussen komt, vreest hij nog meer licht. De omwonenden zijn ook bang dat de plek gebruikt gaat worden om reizigers in en uit te laten stappen. "Dit wordt uiteindelijk geen keerlus met laadpalen, dit wordt een busstation", aldus bezwaarmaakster Liset Sandberg namens de buurtbewoners.

Volgens Michel van der Mark van Qbuzz is dat onzin. "We moeten in Annen een laadplek krijgen, want Annen is het eindpunt. De elektrische bussen van Qlink lijn 5 moeten bijladen om weer in Groningen te komen. Zolang er geen laadplek is, staan de nieuwe elektrische bussen ongebruikt in de stalling en rijden we met dieselbussen." Sandberg heeft het naar eigen zeggen uitgerekend aan de hand van de intensieve dienstregeling van lijn 5: "Het zijn 59 bussen per dag die allemaal tien minuten moeten worden bijgeladen." Dan staan er dus altijd bussen aan de lader, is haar conclusie.

Liever naar de N33

Qbuzz wil eigenlijk het liefst van de eindhalte aan de Anloërweg af. Sterker nog: het busbedrijf had de eindhalte al weg willen hebben. Van der Mark wil 'm bij de N33 hebben, maar er wordt gewacht op verdubbeling van de autoweg. Maar volgens omwonenden gaat dat gaat nog wel tot minstens 2026 duren. "Dus hoe tijdelijk is de tijdelijke laadplaats", vraagt bewoner Jeroen Punter zich af.

Pittige gang naar de rechter

De buurt heeft onder leiding van Sandberg een bezwaar geschreven. Daarbij wordt alles uit de kast gehaald. Ze wijzen op de archeologische waardevolle grond, maar ook dat je er geen keerlus aan zou mogen leggen omdat de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan dat niet toestaan. Ook heeft de gemeente de algemene beginselen van behoorlijk bestuur geschonden, zo vinden de omwonenden. De omwonenden, de gemeente Aa en Hunze en Qbuzz staan op 22 januari voor de rechter. De gemeente Aa en Hunze wil verder niet reageren.

Overigens zijn er over wel of niet bouwen op de grond langs de Anloërweg wel meer zaken uitgevochten. Benzinepomp- en garagehouder Hendrikus Stadman mocht na jaren touwtrekken zijn nieuwe bedrijf bouwen, maar dat was zeer tegen de zin van een aantal omwonenden. Ze schermen met de archeologische status van de gronden waar je helemaal niet zou mogen bouwen. Later trokken ze ten strijde tegen de verlichting en lichtreclame van het tankstation. De grond die Qbuzz wil huren is van Stadman.

'Enige halte in Lhee niet voor mijn deur'

Peter Klemann in Lhee is woest. "Ik ben hier komen wonen voor de ruimte en het uitzicht. Ik mag aan en rond mijn historische boerderij alleen zaken veranderen als ik het inpas in het landschap. En er mogen wel twee grote moderne glasbakken (Klemann doelt op de bushaltes, red.) met een fietsenstalling komen?" In Lhee verdween de kleine lijn 35, die kriskras door het dorp ging. Aan de nieuwe snelle lijn 28 over de provinciale weg N855 moet één halte komen voor heel Lhee. Klemann wil die halte niet voor zijn deur.

"Als de bouw van de haltes op deze plek toch doorgaat, bouw ik er een loods voor. Die staat ingepast in het landschap nu op een andere plek gepland. Maar dan doe ik ook wat ik zelf wil. Ik heb er geen zin in dat iedereen bij de halte bij mij naar binnen staat te gluren." Want dat is waar de nieuwbakken inwoner van Lhee voor vreest. Klemann vreest behalve overlast van busreizigers ook overlast van hangjeugd. "Vlakbij is een speeltuintje en daar hangt iedere zaterdagavond de dorpsjeugd. Die gaan geheid in de haltehokjes zitten. Want daar zit je droog."

'Niet verkeersveilig'

Los van de not in my backyard-argumenten denkt Klemann dat de verkeersveiligheid serieus in het geding is. "De haltes liggen aan beide kanten net na een kruising. Vlak voor de kruising ligt een bocht. Als je uit de bochtige weg door het bos tussen Spier en Lhee komt, geef je hier gas. Dat is levensgevaarlijk voor afslaande en optrekkende bussen en de reizigers, die daar weglopen."

Ook hier naar de rechter

Ook Klemann maakte de gang naar de rechter, omdat de provincie volgens hem wel heel voortvarend aan de slag was gegaan om de twee haltes te realiseren. Volgens Klemann waren er procedurefouten gemaakt. "Maar omdat ze wel aan zagen komen dat de rechter mij gelijk zou geven hebben ze de bouw van de haltes stilgelegd. Nu willen ze alles op 30 maart klaar hebben, maar ik ben nog niet eens over de nieuwe procedure geïnformeerd. Als ze zo doorgaan, ga ik weer naar de rechter", aldus een vastberaden Klemann. De provincie Drenthe is door RTV Drenthe om een reactie gevraagd over de kwestie.

Noodoplossing: wel weer door Lhee?

Ondertussen zitten Qbuzz en het OV-bureau Groningen Drenthe met de situatie in de maag. De oude lijn 35 dwars door Lhee is opgeheven en de nieuwe lijn 28 raast Lhee voorbij. Inwoners moeten nu minimaal vijftien minuten lopen naar Dwingeloo om daar op te stappen, of bij de halte Nationaal Park midden in het bos. Lopend langs de provinciale weg zonder fiets- of voetpad.

Als tijdelijke oplossing test Qbuzz of de langste harmonicabus van lijn 28 wel door het krappe en bochtige Lhee past, zodat er in een kort rondje door het dorp toch reizigers in en uit kunnen stappen. Tijdelijk, dat wel. Als de test van Qbuzz slaagt, zullen inwoners van Lhee daar blij mee zijn. De opgeheven lijn 35 reed immers kriskras door het dorp. Dat is goed voor de toeristen bij hotel De Borken en medewerkers van Astron, vinden dorpsbewoners Jan Bloemerts en Geo Dukker. Volgens hen werd lijn 35 veel gebruikt. Volgens het OV-bureau waren er op die buslijn in Lhee gemiddeld tussen de vijf en tien instappers per dag.

Bushalte langs de N855 in Lhee, links het huis van Klemann (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Ook laadpalengedoe in Emmen

Ook in Emmen zit het Qbuzz niet mee met de elektrische bussen in de stadsdienst. De laadpaal bij het trein en busstation staat er wel, maar is nog niet aangesloten. Stroomleverancier Enexis mag nog niet graven en kabels aanleggen, omdat er mogelijk vervuilde grond is. Daar loopt nu onderzoek naar. Ondertussen kunnen de elektrische bussen daar niet bijladen en moeten ze daarvoor naar de busstalling. Volgens Van der Mark van het OV-bureau staat er altijd een extra opgeladen bus met chauffeur klaar op het station en kunnen reizigers gewoon verder. Ze moeten alleen overstappen.

Ook is de aflevering van veertig elektrische bussen vertraagd. Alle honderdzestig nieuwe elektrische bussen hadden 15 december moeten rijden, maar dat is dus nog niet het geval. Volgens Van der Mark komen er iedere week weer elektrische bussen bij. Qbuzz heeft daarvan drie types, soms met de nodige kinderziektes die eruit gehaald worden. Chauffeurs klaagden anoniem bij RTV Drenthe over die kinderziektes en hoge werkdruk door alle veranderingen. Ook reizigers morren op de Facebook-pagina van RTV Drenthe over de vele veranderingen die volgens hen vaak geen verbeteringen zijn.