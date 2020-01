Museum Collectie Brands in 2019: een goed jaar met een zwart randje

"We hebben een behoorlijk succesvolle tentoonstelling gehad in het Rensenpark in Emmen, 50 jaar Woodstock & Tin Pan Alley", verklaart Peters de stijging. Die tentoonstelling was afgelopen zomer te zien. "Daar zijn heel veel bezoekers op afgekomen en ook in ons museum zelf hebben we een toename van zo'n 13 procent."

Bijna een verdubbeling van het aantal bezoekers dus. Daar had het museum zelf ook geen rekening mee gehouden. "Maar we hebben wel een ambitie staan van 10.000 bezoekers in 2021. Dus we waren wel heel hard bezig om meer bezoekers binnen te halen. Dat het zo snel gegaan is, legt natuurlijk wel weer druk op dit jaar", zegt Peters met een glimlach.

Waar komen de bezoekers vandaan? In 2019 trok Museum Collectie Brands dus 7.488 bezoekers. Gedurende het jaar heeft het museum bezoekers gevraagd om een enquête in te vullen. Daaruit valt onder meer af te lezen waar de bezoekers vandaan komen. De top 5: - Drenthe: 28 procent

- Zuid-Holland: 15 procent

- Noord-Holland: 14 procent

- Gelderland: 11 procent

- Noord-Brabant: 9 procent

Financiën

Niet alleen qua bezoekersaantallen, ook financieel staat Museum Collectie Brands er goed op. Afgelopen jaar had het museum een begroting van 150.000 euro, daarvan bleef zo'n 5.000 euro over. "Dat is goed, als ik zie wat we allemaal gedaan hebben. Onze verwachtingen voor dit jaar en volgend jaar zijn ook dat we verder financieel in de lift zitten, uiteraard gekoppeld aan meer bezoekers."

Verhuizen naar het centrum van Emmen?

Al langere tijd wordt nagedacht over een eventuele verhuizing van het museum van Nieuw-Dordrecht naar het centrum van Emmen. "Maar daar wordt nog wel verschillend over gedacht. Aan de ene kant kun je zeggen: het maakt niet uit waar je staat als museum, als je je maar kunt onderscheiden. Aan de andere kant heb ik ook gemerkt, dat als we in het centrum zitten, er veel meer mogelijkheden zijn voor toeloop van bezoekers. Dat is best nog wel een lastige, daar moeten we eerst nog eens met de gemeente over om tafel. Die afspraak staat nog niet, maar we hebben 'm wel aangevraagd."

Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht (foto: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

Overlijden Jans Brands

Het afgelopen jaar was dus qua getallen een goed jaar voor Museum Collectie Brands. Maar het was tegelijkertijd ook een jaar met een zwart randje, vanwege het overlijden van Jans Brands. "Dat was heel triest, omdat Jans natuurlijk de grondlegger is van dit museum. Hij heeft een enorme verzameling hier ontwikkeld, in de laatste 65 jaar van zijn leven. Aan de andere kant zijn we ook blij en dankbaar dat hij dat gedaan heeft en dat daardoor dit museum bestaat. Jans heeft een goed leven gehad en dan gun je iemand ook wel zijn rust."

Plannen in 2020

"Voor komend jaar hebben we heel veel plannen", laat Peters weten. Om er een paar uit te pikken: de herinrichting van de bibliotheek en exposeren in het witte kerkje in het dorp en in een molen op Erica. "Ook hebben we een aantal schenkingen gekregen, onder andere van de Drentse schilder en kunstenares Janny Jalving. Ook daar gaan we allerlei dingen mee doen. En uiteraard gaan we dit jaar nadenken over tien jaar Museum Collectie Brands in 2021."

Ook besteedt het museum dit jaar natuurlijk aandacht aan 75 jaar vrijheid. "Dat wordt een bijzondere tentoonstelling, in samenwerking met het Emslandmuseum Lingen. Met entscheidungen, beslissingen, als verhaallijn. Het gaat over keuzes en de gevolgen daarvan van mensen die aan beide kanten van de grens gewoond en geleefd hebben, voor, tijdens en na de oorlog."

Lees ook: