'Ik ben niet zo goed in speeches, dus ik had een paniekmomentje'

Toen haar naam werd genoemd, reageerde ze erg verrast. Volgens de jury heeft haar carrière een vogelvlucht genomen door het succes van haar single Back to you, die op Spotify al meer dan een miljoen keer is gestreamd. Bovendien wordt haar nummer op veel radiostations gedraaid.

"Het eerste wat ik dacht na de bekendmaking was: oh god, nu moet ik iets zeggen om mensen te bedanken", vertelt ze. "Ik ben niet zo goed in speeches, dus ik had even een paniekmomentje. Maar ik heb natuurlijk mijn ouders, mijn vriendje en de jury bedankt."

Hannah Mae blijft wat mysterieus over haar plannen voor dit jaar. "Ik ben veel bezig met schrijven en ik hoop naar Nashville te gaan. Maar ik kan er verder niet echt iets concreets over zeggen." Er lijkt dus wel wat te broeien. "Misschien...", lacht ze.

