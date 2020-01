Meer misdrijven geregistreerd in Drenthe dan jaar eerder

Het aantal geregistreerde misdrijven in Drenthe is in 2019 zo'n 9 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Landelijk gaat het om een stijging van 4 procent. Dat blijkt uit jaarcijfers van de politie.

In 2019 waren er in Drenthe 16.817 geregistreerde misdrijven, in 2018 nog 15.417. Volgens de politie betekent dit niet per se dat er meer criminaliteit is. "Mede van invloed zijn: een aanpassing van de registratiemethode, toename van het aantal internetaangiften en een forse groei van het aantal fraudemisdrijven."

Ook in Drenthe nam het aantal fraudemisdrijven toe. Zo waren er 2.309 gevallen van fraude tegen onder meer burgers en bedrijven. Een jaar eerder waren dat er nog 1.769.

De politie heeft daarnaast voor het eerst gegevens over overlast in de jaarcijfers opgenomen. In onze provincie nam het aantal geregistreerde meldingen van overlast ook toe. Het totale registraties staat op 10.514, zo'n driehonderd meer dan in 2018. De grootste stijging in die categorie is bij overlast door verwarde personen, zo'n 15 procent. Landelijk was die stijging 10 procent.