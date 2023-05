CDA-raadslid Erik-Jan Kreuze uit Hoogeveen stopt en gaat verder bij Provinciale Staten

Erik-Jan Kreuze stopt als gemeenteraadslid voor het CDA in Hoogeveen. Hij vertrekt naar Provinciale Staten om de partij te ondersteunen als commissielid.

Door het vertrek van Statenlid Eline Vedder naar de Tweede Kamer zoeken de christendemocraten iemand die de partij kan ondersteunen in Drenthe. In Kreuze hebben ze die persoon gevonden. Op 7 september neemt hij afscheid in Hoogeveen.