Kinderdirecteuren aan de slag bij IVN Noord

Het duo gaat het komende jaar meedenken binnen IVN Noord. De kinderdirecteuren zal geregeld naar hun mening worden gevraagd. IVN wil graag laten zien hoe gezond en belangrijk de natuur is, daarom zoekt de organisatie via allerlei campagnes en activiteiten kinderen op. Maar wat vinden kinderen zelf van die projecten? Joya en Erwin vertolken als kinderdirecteur de stem van de Drentse kinderen. Ze zitten boordevol ideeën en kunnen niet wachten om te beginnen.

Meer moestuintjes

Erwin woont op een boerderij, heeft een eigen moestuin en is het liefst buiten: "Ik woon in Nijeveen op de boerderij en ik wilde graag kinderdirecteur worden om kinderen kennis te laten maken met de natuur. Vaak wonen zij in het dorp of in de stad. Ik zou het mooi vinden als er meer groene schoolpleinen komen, meer moestuintjes en meer lessen in de natuur met de klas."

Een eetbaar plein

Joya was ook meteen enthousiast toen ze de vacature zag: "Dieren, de natuur en het milieu zijn heel belangrijk voor me. En nu kan ik meehelpen om andere kinderen te laten zien hoe interessant de natuur is en hoe leuk het is om veel buiten te zijn." Ze had zelfs tijdens haar sollicitatiegesprek al een heel boek vol ideeën meegenomen en kan niet wachten om te beginnen: "Ik wil graag dat scholen zelf energie opwekken, meer aandacht besteden aan het scheiden van afval en dat we leren hoe we allemaal duurzamer kunnen leven. Ook extra lessen over dieren lijken me fijn. Bijvoorbeeld over vlinders, bijen en vogels en hoe we zelf schoolpleinen groener kunnen maken voor deze dieren. Een eetbaar plein bij elke school lijkt me ook superleuk. Ik heb echt onwijs veel ideeën, dus ik heb er veel zin in om als kinderdirecteur aan het werk te gaan."

Gevraagd en ongevraagd advies

Mark Tuit, directeur IVN Noord: "We bereiken met ons scholennetwerk en onze campagnes duizenden kinderen in onze regio. Het wordt tijd dat we hun stem ook eens laten horen. Om erachter te komen wat zij willen, gaan we nu voor het eerst werken met twee kinderdirecteuren die we voor een jaar aanstellen. Zij mogen ons gevraagd en ongevraagd adviseren over alles wat we doen."