Reconstructie ontzorgtafel afvalwater NAM Schoonebeek: Inwoners goed betrokken of 'vinkjes zetten'?

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw heeft zijn handtekening gezet onder afspraken over de afvalwater-injectie in het dorp tussen Schoonebeek en de NAM. Het gaat om een experiment waarbij inwoners, voordat de vergunning werd verleend, konden meepraten over het proces. Meepraten aan de voorkant dus, aan de zogeheten 'ontzorgtafel'. Maar daar is ook de nodige kritiek op.

Het is een proef van Vijlbrief. Niet pas inwoners de kans geven om iets van een mijnbouwproject te vinden als de vergunningsaanvraag er ligt en je alleen bezwaar kunt maken. Dit is bedoeld om inwoners in een vroeg stadium mee te laten praten, en zorgen weg te nemen. Of dat in Schoonebeek nu gebeurt en of het op een goede manier gaat? Daar lopen de meningen ver over uiteen. Naoberschap Oliedorp is tevreden, zolang de afvalwaterinjectie maar veilig gebeurt én de staatssecretaris vanaf nu het dorp betrekt bij de vervolggesprekken over de opbrengsten uit de oliewinning in Schoonebeek. Die moeten uiteindelijk terug vloeien naar het dorp.

Inwoners goed betrokken of 'vinkjes zetten'?