Rechter gaat akkoord met aankoop grond Paradijsvogels in Emmen

De voorzieningenrechter heeft de gemeente Emmen toestemming gegeven voor de aankoop van een kavel met woning aan de Schietbaanweg. Met dat besluit kunnen er vervolgstappen worden gezet voor de opvang van acht zogenoemde 'paradijsvogels' (dak- en thuislozen).

Op die plek werd twee jaar geleden een hennepkwekerij werd gevonden en opgerold. Begin vorig jaar liet de gemeente al weten op zoek te zijn naar een locatie voor het zogenoemde Paradijsvogelsproject. Dat richt zich op de opvang van dak- en thuislozen die overlast of onrust veroorzaken. Vaak ervaren die mensen meerdere problemen op psychiatrisch of sociaal vlak.

In andere gevallen speelt het gebruik van drugs en alcohol een rol. De locatie, die zich pal naast de N381 bevindt, leek de gemeente ideaal vanwege de redelijke afstand tot andere bewoning. Een bod werd uitgebracht, alleen de rechter moest nog zijn zegen er aan geven en die is er nu.

Momenteel zitten er nog krakers in het pand. Met het gerechtelijke besluit heeft de gemeente toestemming om die groep te laten vertrekken. De gemeente zegt op korte termijn de gesprekken met de krakers aan te gaan.

Overvallen

Het Paradijsvogelwijkje komt op enkele honderden meters te ligt van Westenesch, aan de overkant van de N381. Aan de andere zijde zit woonwagencentrum De Ark. Inwoners uit beide wijken voelden zich overvallen door het plan van de gemeente. Volgens beide buurten kregen ze het nieuws pas op het laatste moment te horen. Er was veel onduidelijkheid over de opzet.

Vanuit Westenesch was ook belangstelling voor het pand. Het gevoel ontstond dat de gemeente het pand voor hun neus had weggekaapt. De gemeente gaf later aan twee weken voor de veiling van het pand een 'onvoorwaardelijk bod' had uitgebracht. Volgens wethouder Dewy Leal is dat toegestaan.

Vele stappen gezet

Tijdens twee informatiebijeenkomsten in begin april werd vanuit bewoners dan ook felle kritiek geuit. Inmiddels is afgelopen week opnieuw overleg gevoerd met omwonenden. Het is de bedoeling dat zij betrokken blijven bij en meedenken over de verdere gang van zaken via een overleggroep.

Want er moeten nog de nodige stappen worden gezet. Er moet onderzoek worden gedaan naar de noodzakelijke ruimtelijke procedures en moet er afstemming komen met woningbouwcorporatie over Domesta over het plaatsen van acht units op het terrein. Daarnaast zijn er nog de zorg en het beheer door Verslavingszorg Noord-Nederland en het Leger des Heils.

Bezwaren